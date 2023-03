Qualité de l’air : Rouyn-Noranda sollicite l’appui de Québec pour redorer son image

Il y a de graves conséquences sur la santé et sur l’environnement, alors que le débat national sur les rejets de contaminants dans l’atmosphère a affecté l’image de la [municipalité] , a déclaré la mairesse Diane Dallaire lors de la séance du conseil de la Ville de Rouyn-Noranda lundi.

Mme Dallaire promet que ce document, qui n’a pas été rendu public, comporte plusieurs actions porteuses pour aider Rouyn-Noranda à retrouver sa capacité d’attraction . Elle donne en exemple des résolutions, comme la revitalisation du quartier du Vieux-Noranda et des actions du point de vue de l’environnement, comme le verdissement et la décontamination de terrains .

On souhaite discuter avec le gouvernement pour savoir quelles seraient les aides potentielles pour la réalisation des principaux axes mentionnés au plan de valorisation, précise Diane Dallaire en entrevue. Ces axes parlent de revitaliser le quartier du Vieux-Noranda, de créer des environnements favorables à la qualité de vie des résidents ainsi que des plans santé et des stratégies de mobilisation et d’attraction.

La mairesse de Rouyn-Noranda ajoute que la municipalité a demandé à plusieurs acteurs régionaux d’endosser sa démarche, comme la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, le Centre local de développement, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et la Société d'aide au développement des collectivités de Rouyn-Noranda.

Ces actions-là nécessitent des sommes d’argent, c’est clair. C’est pour cette raison que nous avons adressé ces demandes et que nous sommes en discussion [avec le gouvernement provincial] , complète-t-elle.

Réaction à l’émission de concentré de cuivre

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire a réagi à nouveau à la récente émission de concentré de cuivre dans le quartier Notre-Dame. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Mme Dallaire a profité de la séance du conseil de la ville pour réagir à nouveau au concentré de cuivre qui s’est répandu ces derniers jours dans le quartier Notre-Dame.

Comme lundi, elle a précisé que la municipalité s’est adressée à la direction de la santé publique régionale pour lui faire part de ses préoccupations.