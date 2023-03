Moins de congestion ambulancière à l’hôpital de Trois-Rivières

Depuis l’automne, l’hôpital pouvait y accueillir jusqu’à six patients en attente d’admission. Ils étaient surveillés par deux ambulanciers, ce qui permettait à leurs coéquipiers de retourner sur la route et éviter les bris de service.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) n’exclut pas la possibilité de répéter l’expérience si nécessaire.

Si la situation à l’urgence s’est améliorée, les ambulanciers souhaitent rappeler que leur expertise aura contribué à désengorger le système depuis le début de la pandémie.

On est allé aider avec le dépistage et la vaccination, [notamment] dans des CHSLD , donc, je pense que les paramedics ont un rôle majeur à jouer dans les problématiques vécues en centre hospitalier. On fait partie de la solution , a plaidé Jérôme Lachance, directeur des opérations de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie, à l’occasion du troisième anniversaire de la pandémie de COVID-19.

Le CIUSSS MCQ explore la possibilité de donner plus de responsabilités aux ambulanciers. Une nouvelle approche de coévaluation avec des infirmières sera bientôt mise de l’avant pour évaluer l’état des personnes qui requièrent un transport ambulancier et ainsi les diriger au bon endroit en fonction de leur besoin. Il s’agit d’un acte qui n’est pas permis aux ambulanciers à l’heure actuelle.

Les ambulanciers de Trois-Rivières ont profité de la journée du 13 mars pour accueillir les médias et se remémorer ces trois dernières années. C’était difficile, parce qu’au début, il y avait beaucoup d’inconnus. On devait avoir l’air de savoir ce qu’on faisait sans vraiment le savoir. Et les gens étaient très peureux. Ils avaient peur de nous et de l’hôpital, mais on n’avait pas le choix. On [entrait] et on [faisait] notre travail du mieux qu’on le [pouvait] , a raconté l’ambulancière Andréanne Lejeune.

La pandémie aura changé les façons de faire. De nouvelles pratiques, incluant le port d’équipement de protection individuelle et la désinfection des véhicules ambulanciers, sont demeurées, trois ans après l’arrivée du virus.

Avec les informations d’Amélie Desmarais