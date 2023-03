Ottawa ordonne à l’Impériale d’arrêter les déversements jugés nocifs de la mine Kearl

D’après les renseignements dont disposent les agents d’application de la loi à ce jour, l’infiltration est considérée comme délétère ou nocive pour les poissons , déclare la porte-parole d’Environnement Canada, Nicole Allen, dans un communiqué.

« Le 10 mars 2023, des agents de l'autorité ont émis une directive en vertu de la Loi sur les pêches à l’intention de la pétrolière Impériale. La direction exige une action immédiate pour contenir le suintement et l’empêcher de pénétrer dans un plan d’eau poissonneux. » — Une citation de Nicole Allen, porte-parole d’Environnement Canada

Pour sa part, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, soutient que les fuites de Kearl n’ont eu aucun impact sur la faune et que l’eau potable n’est pas compromise dans la zone concernée.

L'Impériale affirme suivre les directives gouvernementales pour venir à bout de l’incident de Kearl, déclare la porte-parole de l’entreprise, Lisa Schmidt, dans un courriel.

Nous répondons à l’orientation donnée par les représentants d’Environnement Canada à la suite de leur visite au site de l’Impériale à Kearl la semaine dernière et nous avons installé des pompes à eau de surface dans la région pour empêcher le suintement de pénétrer dans un plan d’eau poissonneux , écrit-elle.

Environnement Canada continuera de surveiller le nettoyage des rejets, affirme Nicole Allen.

Les inspecteurs vont retourner sur le site de Kearl dans les prochains jours pour évaluer les mesures prises par l’Impériale pour arrêter l’infiltration qui se produit sur des terres près de deux affluents de la rivière Athabasca , explique-t-elle.

« Les agents resteront sur le site pour surveiller le nettoyage et recueillir plus d’informations pour voir si la Loi sur les pêches a été enfreinte. » — Une citation de Nicole Allen, porte-parole d’Environnement Canada

Des infiltrations provenant du site de Kearl, à environ 70 kilomètres de Fort McMurray, avaient été remarquées pour la première fois en mai 2022, mais ni l'Impériale ni le régulateur de l'énergie de l'Alberta n’ont tenu informés les représentants locaux des Premières Nations ou provinciaux et fédéraux de l’environnement.

La nouvelle de la fuite a été publiée officiellement le 7 février 2023 dans une ordonnance de protection de l’environnement de l’organisme de réglementation, après un autre rejet de 5,3 millions de litres de résidus d’un bassin versant sur le site. Des fonctionnaires fédéraux ont déclaré que l’Alberta était tenue de l’informer de telles fuites dans les 24 heures.

Le fait que neuf mois se soient écoulés entre la découverte de la première fuite et l’annonce publique a suscité la colère des Premières Nations qui récoltent sur les terres situées près du site.

Arthur Noskey, grand chef des Premières Nations signataires du Traité no 8 s’est exprimé sur la question en fin de semaine dernière. Identifiez les causes des bris de résidus de l’Impériale et trouvez une solution immédiatement , a-t-il écrit. L’Impériale et les gouvernements doivent contenir les fuites toxiques des sables bitumineux.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'est aussi indigné de n'avoir pas été informé, compte tenu d’une entente bilatérale qu’il a conclue avec l’Alberta au sujet du bassin hydrographique partagé.

Avec les informations de La Presse canadienne