Un robot pour guider les clients

Ce petit robot, baptisé Eugène par l’entreprise spécialisée dans les articles de cuisine, ne remplace pas d'employé, mais il donne un petit coup de main à l'équipe.

On l'a commandé pour nous parler des promotions et pour qu'il fasse l'accueil dans les magasins. La première chose qu'il dit c'est : "Bonjour, bienvenue chez Eugène Allard, comment puis-je vous aider?" Le client peut sélectionner un bouton, où il est écrit guidage. Le client peut ensuite sélectionner un département où il veut aller puis le robot va le diriger. Il va dire : "Suivez-moi". Il va diriger jusqu'au point sélectionné et puis il va retourner à son point à l'entrée , explique le président des magasins, Jean-Samuel Allard.

Le robot n'est pas là que pour aider les clients. Il est aussi à vendre pour d'autres commerces qui seraient intéressés. Il est fabriqué par la compagnie OrionStar, basée en Chine. Son coût d’acquisition est de 10 000 $.

Deux autres robots seront aussi présents dans les succursales à Alma et Québec.

Alors que l'automatisation prend de plus en plus d'espace dans les commerces, il est clair pour l'entreprise qu'Eugène ne remplacera jamais un humain.

C'est de rehausser l'expérience client. On veut que les clients rentrent et qu'il y ait un accueil en rentrant, qu'ils puissent se faire guider, mais les employés sont encore là, on en a encore besoin. Ce n'est pas là même tâche qu'un employé. L'employé conseille le client et le robot guide le client. Ça ne va pas remplacer personne, il n'y aura pas de perte d'emplois. C'est vraiment un ajout à l'expérience client , poursuit-il.

D’après un reportage de Béatrice Rooney