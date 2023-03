Orphelinats : Alma adopte une résolution en faveur d’une enquête publique

Les élus d’Alma ont adopté une résolution lors de la séance du conseil municipal qui s’est tenue lundi soir.

Elle fait suite aux révélations d’un reportage diffusé dans le cadre de l’émission Enquête, où l’on apprenait que des religieuses auraient commis des homicides, des actes de violence, des humiliations et des agressions sexuelles sur des enfants qui y vivaient, notamment à l'Orphelinat de l'Immaculée-Conception de Chicoutimi.

Une mairesse bouleversée

J'ai été bouleversée par ce que j'ai vu. Je suis persuadée que je ne suis pas la seule. Évidemment, on voit que ça a été une époque terrible où l'on aurait dû prendre soin de ces enfants [...]. Et puis ça a eu des répercussions incroyables sur leur vie et aujourd'hui, ces gens-là ont encore des carences et vivent encore un contrecoup par rapport à ça , a exprimé la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont lors de la séance.

La mairesse avait d’ailleurs déjà exprimé son souhait d’adopter une telle résolution dans les jours qui ont suivi la diffusion du reportage.

Une commémoration s'est tenue le 3 mars devant l'édifice qui abritait autrefois l'Orphelinat de l'Immaculée-Conception de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Rappelons que Saguenay a adopté une résolution lors de la séance du conseil municipal du 7 mars.

En plus des deux villes, d’autres acteurs de la sphère publique ont demandé une telle enquête publique, dont la porte-parole et ancienne députée péquiste Méganne Perry Mélançon.