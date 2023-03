Une entreprise anglophone de Prince George demande une audience en français

L’entreprise, Learn to Earn Bartending School and Consulting, fait face à deux constats d’infraction de 2300 $ pour non-respect des mesures sanitaires. Les faits reprochés remontent à l’hiver 2022. À l’époque, le Lambda Cabaret, un lieu de rencontre de la communauté LGBTQ+ de Prince George, avait défié les mesures sanitaires et permis à sa clientèle de se rassembler et de danser malgré l'interdiction en vigueur.

Le cabaret avait affiché devant sa porte un avis indiquant que l'institution n'imposerait pas le passeport vaccinal ni le port du masque. Photo : Radio-Canada / Kate Partridge

Des écriteaux à l’entrée affichaient que l’endroit ne respectait pas la politique de l'obligation vaccinale et n’exigeait pas le port du masque.

Le 9 février 2022, la régie de la santé Northern Health a exigé la fermeture de l’établissement. Deux jours plus tard, la Liquor and Cannabis Regulation Branch a suspendu le permis d’alcool de l'entreprise. Malgré tout, le club a ouvert ses portes durant deux fins de semaine d’affilée, défiant les autorités et déclarant que les médias sont le virus .

Le Lambda Cabaret avait publié des images sur Facebook montrant des participants se rassembler et danser, ce qui était contre les directives de la santé publique. Photo : Lambda Cabaret/Facebook

Pour contester les deux billets d’infraction reçus, l’avocate de l'entreprise propriétaire du cabaret exige maintenant des audiences en français ou bilingues. Elle allègue que l’ADN de l’entreprise est centré autour de l’inclusion et que l’inclusion francophone est au centre de ses préoccupations .

La Couronne, de son côté, s’oppose à cette demande, étant donné l’incapacité de la propriétaire, Linda Allen, à s’exprimer ou donner des instructions en français.

Des demandes multiples

Une première demande d’audience en français a d’abord été rejetée le 17 janvier. En février, un procureur francophone a été affecté au dossier. Lors d’une audience à Prince George, le 3 mars, l’avocat de la Couronne Jean-Benoit Deschamps a fait valoir ses raisons.

Il n’existe aucune preuve démontrant que Mme Allen, qui est la directrice selon les registres de l’entreprise, serait capable de suivre une procédure en français ou de donner des instructions en français , a-t-il déclaré devant le juge Martin Nadon, saisi de l’affaire. C’est important pour la cour de juger ces requêtes selon la preuve devant elle.

Pressée d’expliquer pourquoi une entreprise anglophone dont la propriétaire est unilingue anglophone devrait obtenir une audience en français, Me Saron Gebresellassi a longuement présenté son argumentaire. L’équipe est francophone, leur équipe francophone est ici aujourd’hui, les instructions sont données en français, la société opère de façon bilingue.

À plusieurs reprises, le juge Nadon s’est toutefois montré perplexe face à l’argument de la défense et a demandé : Est que votre cliente a embauché un consultant qui parle français et pourriez-vous faire appel à de l’expertise qui pourrait être en français? Est-ce correct?

En après-midi, une traductrice invitée à participer a aussi exprimé sa confusion quant à son mandat.

La mystérieuse Mme Lafleur

Selon Me Saron Gebresellassi, qui plaidait à distance à partir de London, en Ontario, des participants francophones étaient sur place et assistaient aussi par vidéoconférence. Elle a fait référence à une certaine Mme Lafleur , une consultante qui serait selon elle un des cerveaux derrière l'entreprise.

La société est structurée d’une telle façon qu’à des fins régulatrices, administratives, et légales, ces instructions sont fournies par Mme Lafleur , a-t-elle expliqué. Un argument qui n’a pas convaincu le juge Nadon. Mme Lafleur n’est pas identifiée (au registre de l’entreprise) , a-t-il répondu.

Une question juridique pertinente

Il s'agit d'une question de droit linguistique très intéressante , souligne d’emblée Jonathan Laxer, avocat chez Juristes Power, qui n’a pas connaissance d’un précédent où une entreprise aurait fait appel à l’article 530 du Code criminel pour exiger une audience en français en milieu minoritaire.

Si la défense est capable de démontrer une raison pour laquelle le juge devrait le permettre, c'est une décision discrétionnaire pour le juge dans un tel dossier , croit Me Laxer.

Qu’est-ce que l’article 530 du Code criminel? Un accusé a le droit absolu de subir son procès dans la langue officielle de son choix, que ce soit sa langue maternelle ou non, pourvu que la demande soit présentée en temps opportun. L’accusé doit toutefois avoir une connaissance suffisante de la langue demandée pour donner des directives à son avocat. La Couronne peut contester la demande, mais doit démontrer qu’elle est sans fondement.

Plus fréquents en Ontario et au Nouveau-Brunswick, les procès en français ou bilingues sont un droit enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés. En Colombie-Britannique, une ou deux causes administratives par année seraient entendues en français selon la Couronne qui a une équipe d’avocats bilingues pour s’occuper de ces dossiers.

Le fait d’exiger une audience dans une langue que la personne ou l’entreprise accusée ne comprend pas est toutefois inusité.

« Ce n'est vraiment pas un avantage d'avoir un procès dans une langue qu'on ne comprend pas. » — Une citation de Jonathan Laxer , avocat, Juristes Power

Qui sont ces francophones?

À plusieurs reprises, Radio-Canada a tenté d’avoir davantage d’informations sur les francophones derrière cette demande d’audience en français. En entrevue téléphonique, Me Saron Gebresellassi décrit ce groupe comme appuyant la communauté LGBTQ+ , la justice sociale et l’équité francophone.

Le groupe serait constitué de moins de dix personnes.

L'avocate Saron Gebresellassi, qui pratique en Ontario et en Colombie-Britannique, dit vouloir défendre l'équité linguistique. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

Une liste de supporters francophones ou bilingues envoyée par le bureau de Me Saron Gebresellassi ne comprend toutefois qu’un seul francophone, un résident de Saint-Georges en Beauce, au Québec.

Une liste d’experts potentiels qui pourraient être appelés à témoigner, selon le bureau de Me Gebresellassi, mentionne quatre professeurs du Département de littérature, de théâtre et de film de l’Université Laval, ainsi qu’un professeur du Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l’Université Laval.

Le juge Nadon annoncera mardi s’il autorise, ou non, une audience en français ou dans les deux langues officielles.