Le rabais sur l’essence et le diesel prolongé d’un an à Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement d’Andrew Furey a annoncé lundi par voie de communiqué qu’il prolongeait le rabais de sept cents le litre sur la taxe sur l’essence et le diesel.

Ce rabais devait prendre fin ce mois-ci, mais il est finalement prolongé jusqu’au 31 mars 2024. Cette annonce fait partie du budget du gouvernement libéral qui doit être présenté le 23 mars.

Devant les journalistes lundi, la ministre des Finances, Siobhan Coady, a dit que cette mesure permettra aux entreprises comme aux résidents de planifier à long terme.

Cette réduction du prix de l’essence à la station-service fait donc en sorte que seuls les Albertains paient leur essence moins cher que les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, et ce même si le prix maximum demeure plus élevé qu’ailleurs au pays dans la province la plus à l’est.

Selon le gouvernement provincial, la prolongation de ce rabais lui fera perdre 63,4 millions de dollars. En plus, selon la ministre, la province sera privée de 130 millions de dollars après que le gouvernement fédéral mette en place sa propre taxe carbone.

La province a aussi annoncé qu’elle va bonifier les programmes d'aide aux résidents qui passeront du chauffage au mazout au chauffage électrique. Selon le revenu et le système de chauffage, quelque 10 000 propriétaires de maison pourraient toucher au moins 5000 dollars. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador travaille actuellement avec le gouvernement fédéral sur un programme de cinq ans.

Pas permanent selon Furey , pas assez pour l’opposition

Le premier ministre Andrew Furey a dit que son gouvernement pouvait se permettre de se passer de ces revenus, parce qu’il était en meilleure position financière qu’il ne l’était l’année dernière.

Toutefois, il assure que ce rabais n’est pas permanent.

Tout comme sa ministre des Finances, M. Furey a refusé d’en dire plus sur le budget qui sera présenté dans un peu plus d’une semaine.

De leur côté, les chefs par intérim du Parti progressiste-conservateur et du Nouveau Parti démocratique (NPD) appuient la prolongation du rabais, mais affirment qu’il faut en faire plus pour aider les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador pour ce qui est du coût de la vie.

Le chef par intérim du NPD Jim Dinn et le chef par intérim du Parti progressiste-conservateur David Brazil. Photo : Darrell Roberts/CBC

Le chef progressiste-conservateur par intérim David Brazil assure qu’il faut prioriser le coût de la vie et le système de santé. Néanmoins, il avait critiqué l’entente avec le gouvernement fédéral sur les transferts en santé, estimant que la province aurait pu obtenir davantage.

Le premier ministre a dit que lui non plus n’était pas satisfait par cette entente, mais il a ordonné à son ministre de la Santé d'aller de l’avant.

De son côté, le chef par intérim du NPD Jim Dinn dit qu’il veut que la taxe de vente harmonisée ne s’applique plus au chauffage et que le gouvernement provincial rattache les mesures qui se rapporte au coût de la vie à l’inflation.