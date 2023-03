Procès pour meurtre de Renée Sweeney : Robert Steven Wright raconte sa version des faits

Vêtu d’un chandail bourgogne, il était visiblement émotif en revisitant les événements du 27 janvier 1998, alors qu'il était élève au secondaire.

La majeure partie de son témoignage a porté sur la séquence des événements qui l’a mené à être présent dans le magasin de vidéos pour adulte, où la jeune dame a été retrouvée sans vie.

Ça me dérange toujours

L’avocat de la défense, Me Michael Lacy, lui a d’abord demandé s’il avait tué Renée Sweeney , auquel Steven Wright a répondu non .

Il a également nié la connaître et ignore qui aurait commis le meurtre et pourquoi.

Cependant, l’accusé confirme qu’il était bel et bien la personne qu’un jeune couple et un autre individu ont vu alors qu’il fuyait la scène.

Je venais d’entrer dans le commerce. J’ai trouvé une personne morte et cela m'a dépassé , a-t-il poursuivi, en retenant des larmes. Désolé, ça me dérange toujours.

Il affirme aussi n’avoir rien volé du commerce dans lequel s’est produite la tuerie, où travaillait la victime, et ne l’aurait jamais visité auparavant.

Je voulais sortir de là

Élève à l’école secondaire Lockerby Composite le jour de l’incident, il se souvient d’avoir terminé un examen. Il avait décidé de visiter le magasin de vidéos pour adulte, situé à quelques minutes de marche, en attendant un autobus qui allait le ramener à la maison en fin d’après-midi.

Renée Sweeney a été retrouvée morte sur les lieux de son travail sur la rue Paris, à Sudbury. (Photo d'archives) Photo : Avec l'autorisation du Service de police du Grand Sudbury

M. Wright relate qu’il ne pouvait rien voir de l’extérieur à son arrivée en raison des fenêtres foncées, pleines de publicités. C’est en entrant qu’il aperçoit des cassettes sur le sol et ce qu'il finit par comprendre comme étant du sang.

Il aurait ensuite trouvé Renée Sweeney, immobilisé, derrière le comptoir. Il dit avoir vérifié ses signes vitaux et tentés de la réveiller en lui secouant l’épaule, mais qu'il ne pouvait rien faire.

Quand je n’ai pas eu de réponse, j’ai placé mon oreille près de sa bouche pour entendre des respirations. Mais il n’y avait rien , a-t-il dit au jury, ajoutant qu’il avait aussi vérifié le pouls de la victime.

C’est après qu’il réalise que ses vêtements, notamment son manteau et ses gants, étaient ensanglantés et qu’il s’est mis à paniquer.

Le manteau taché de sang du meurtrier présumé a été retrouvé dans un boisé non loin de la scène de crime. (Photo d'archives) Photo : Avec l'autorisation du ministère du Procureur général de l'Ontario.

Je ne sentais plus de pouls , a-t-il décrit. Je me suis levé, je me suis redressé à l’aide de quelque chose sur le comptoir et je paniquais. Je voulais sortir de là.

Quant à la présence de traces de souliers laissés dans la salle de bain de la boutique, où le présumé meurtrier se serait nettoyé après les faits allégués, M. Wright affirme qu’il portait des souliers de taille 12 à l’époque et non de taille neuf, comme indiqué dans les preuves des autorités.

J’étais terrifié d’être accusé

Plusieurs témoins l’ont observé en train de s’enfuir du commerce.

Pourquoi avez-vous fui , lui a alors demandé Me Lacy.

Je ne pensais plus , a répondu l’accusé. Aujourd’hui, j’aurais préféré demeurer sur place, c’était la pire décision de ma vie. Je ne sais pas même plus si j’avais pris cette décision de pleine conscience.

Des photos de l’accusé tirées de son album de finissants du secondaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Questionné par Me Lacy, il ne pouvait nier qu’il a possiblement emprunté un sentier dans un secteur bois où les autorités ont trouvé des vêtements ensanglantés. Cependant, il nie avoir eu un couteau en sa possession, qui était l’arme utilisée dans le cadre du meurtre, et d’avoir laissé autre chose derrière.

« J’ai réalisé que j’avais fui une scène de crime et j’étais terrifié d’être accusé. Je voulais tout oublier, donc je me suis débarrassé de mes gants et mon manteau. » — Une citation de Robert Steven Wright

À son retour à la maison, il affirme ne pas en avoir parlé à personne, même ses parents, ne souhaitant pas impliquer qui que ce soit.

Je souhaitais me distancier de l’affaire. J’étais traumatisé. Je ne voulais pas les inquiéter et j’avais honte d’avoir fui , a-t-il raconté aux jurés.

Avant la levée de la séance, le procureur de la Couronne Robert Parsons a posé quelques questions à l'accusé afin de préparer le contre-interrogatoire prévu mardi.

Il cherchait notamment à préciser pourquoi ses empreintes ont été trouvées sous la caisse du commerce.

Steven Wright ne pouvait pas expliquer la présence de ses empreintes à cet endroit, mais il juge possible qu’il ait pu s’appuyer dessus pour se relever.