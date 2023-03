Garderies : le manque d’éducatrices en Ontario menace le français, selon une experte

Si le programme de services de garderie à 10 $ par jour du gouvernement fédéral entend offrir aux parents ontariens des services de garde abordables, inclusifs et de qualité, la pénurie de main-d'œuvre risque de le fragiliser et de mettre en péril la francophonie, selon une professionnelle du milieu.

Martine St-Onge, directrice générale de l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (Aféseo), craint que le manque de personnel francophone spécialisé dans les garderies de l'Ontario menace la survie du français.

Elle se demande si les places qui seront créées répondront à la demande de la communauté francophone de la province et redoute que la pénurie de main-d'œuvre force des familles à inscrire leurs enfants dans un programme anglophone, en raison d'un manque d'éducatrices pouvant s'exprimer dans la langue de Molière.

C’est une question de survie de la francophonie. C’est la porte d’entrée pour tout notre système. Le droit constitutionnel, on peut le perdre après quelques générations. La petite enfance n’est pas couverte par l’article 23 de la Charte de droits [et libertés de la personne] , lance Martine St-Onge.

Martine St-Onge, directrice générale de l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

L’ Aféseo représente 21 garderies francophones réparties sur l’ensemble du territoire ontarien. Mme St-Onge raconte qu’aucune de ses garderie ne fonctionne à 100 % en raison du manque du personnel éducateur de la petite enfance.

Notre capacité d’opération varie entre 37 % et 65 %. On n'est pas capable d’avoir le personnel complet pour combler les places , fait valoir Mme St-Onge.

Le gouvernement fédéral promet de donner à toutes les familles canadiennes l’accès à des services de garde de qualité à un prix moyen de 10$ par jour. Dans son plan, il prévoit la création de 250 000 nouvelles places de garde pour enfants d’ici 2026. Dont 86 000 pour les enfants de l’Ontario.

Mais ce plan de garderie du fédéral n’a résolu qu’une partie du problème, rapporte Mme St-Onge. Le manque d'éducatrice et d'éducateur demeure entier.

Alors, oui les parents peuvent maintenant les payer [places en garderie], parce qu'évidemment les coûts ont diminué, parce que là on est rendu à 50 % de frais en moins qu’il y a un an, c’est quand même important dans un portefeuille familial. Mais nous, on n'est pas capable de les accueillir , ajoute-t-elle.

« Avant l’arrivée du programme de financement, certains parents n’étaient pas capables de se payer des services de garde de qualité. Parfois, pour les francophones, des places restaient vacantes. Là, on a des listes d’attente, mais on n'a pas de place. » — Une citation de Martine St-Onge, directrice générale de l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario

La promesse du gouvernement Trudeau d'offrir des places en garderie à 10 dollars par jour en Ontario se bute à un obstacle de taille. Des services de garde ne peuvent pas accueillir autant d'enfants qu'ils le voudraient, faute de personnel. Reportage de Rosalie Sinclair.

Problème généralisé

Michel-Édouard Laflamme est le directeur général des services à l’enfance Aladin, situé à Ottawa. L’organisme compte à la fois des garderies en français et en anglais. Et M. Laflamme constate que le problème est plutôt généralisé.

Ses centres ont une capacité de 530 places. Or, seuls 370 sont comblés.

Il y a des centres qui ont des places, mais qui ne peuvent pas trouver des éducatrices pour être avec les enfants , explique-t-il.

Michel-Édouard Laflamme, directeur général des services à l'enfance Aladin. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Selon les évaluations du gouvernement provincial, plus de 14 000 travailleurs de la petite enfance devront être embauchés pour permettre d’atteindre les cibles de l’entente entre l’Ontario et le gouvernement fédéral.

La Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l'enfance (COMSEE) estime que les difficultés d'embauche n'ont jamais été aussi critiques.

Il s'agit de la pire crise de main-d'œuvre à laquelle les services de garde d'enfants n’aient jamais été confrontés. [...]Nous avons des problèmes de recrutement et de rétention dans les services de garde d'enfants depuis des années, avant la pandémie. Mais la situation s'est encore aggravée , explique la directrice COMSEE, Carolyn Ferns.

Carolyn Ferns, directrice de la Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l'enfance (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Valoriser le métier

M. Laflamme et Mme St-Onge pensent que la solution passe par une valorisation du métier. Et cela commence par une augmentation salariale et des avantages sociaux, croit Mme St-Onge.

Il n’y a pas d’autres choses que les conditions de travail. Parce qu’on travaille fort pour le recrutement, même le recrutement international. Mais il n’y a rien qui va nous faire perdre du personnel, tant et aussi longtemps qu’il y aura un salaire et des avantages sociaux qui reconnaissent le travail fait par le personnel éducateur , explique Mme St-Onge.

Selon M. Laflamme, le gouvernement de l'Ontario doit rester compétitif face à d'autres employeurs, comme des conseils scolaires, le gouvernement fédéral, et d'autres entreprises dans le secteur privé.

« Ils ont de meilleurs salaires, ils ont de bons bénéfices. En Ontario, il parle de 18 $ de l'heure. Je m'excuse, ça ne marche pas. Tu ne vas pas garder ton personnel », dit-il.

Avec les informations de Rosalie Sinclair