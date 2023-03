Ordre de la Pléiade : 6 ontariens récompensé de leur engagement pour la francophonie

Ils sont au nombre de six à être nommé chevaliers et chevalières :

M. Denis M. Chartrand (Ottawa)

Mme Lauraine Côté (Mississauga)

Mme Claire Forcier (Hearst)

Mme Ursule Rondot-Lebœuf, à titre posthume (Pointe-aux-Roches)

M. Donald A. Lemaire (Hearst)

M. Mark C. Power (Ottawa)

Ils recevront leurs médailles de l’Ordre de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures des mains de l’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario, et Mme Natalia Kusendova-Bashta, députée et présidente déléguée de la section de l’Ontario de l’ APF .

Ils recevront à cette occasion l’insigne de la Pléiade, une étoile à sept branches émaillées de bleu. La cérémonie aura lieu le 21 mars prochain.

Chaque année, un comité multipartite de parlementaires Parlements d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe, sélectionne des personnalités reconnues pour leur action pour la promotion de la langue française en terre ontarienne.

L’initiative a vu le jour en 1976, et a depuis honoré des hommes et des femmes de tout le monde francophone, qu’ils soient du monde politique ou de la société civile. À ce jour, 100 personnalités ontariennes ont été décorées de l’Ordre de la Pléiade.