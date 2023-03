Lynx Air offrira des vols vers Toronto et Calgary à l’aéroport de Fredericton cet été

La compagnie aérienne Lynx Air offrira des vols entre Fredericton et Calgary, avec une escale à Toronto, cet été.

Ces vols à bas prix de la compagnie aérienne basée à Calgary seront disponibles dès la mi-juin.

Cela permettra de relier nos deux communautés et il y a actuellement une forte demande de la part des voyageurs de l'Ouest pour venir visiter l'Est , explique Johanne Gallant, présidente-directrice générale de l'Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton.

Johanne Gallant, présidente-directrice générale de l'autorité aéroportuaire de Fredericton (Photo d'archives) Photo : CBC/Shane Fowler

Par exemple, un vol partant de Fredericton vers Toronto coûtera 79 $ et un vol à destination de Calgary coûtera 199 $, taxes incluses. Selon la compagnie aérienne, ces tarifs seront disponibles pour une durée limitée et peuvent varier en fonction de la destination et de la date du voyage.

Lynx Air précise que les voyageurs pourront emporter un bagage à main à bord, à ranger sous son siège. Des frais supplémentaires seront exigés pour les bagages enregistrés.

Selon Kate O'Rourke, gestionnaire des relations publiques et du marketing de l'aéroport de Fredericton, le vol vers Calgary n'est pas un vol sans escale, mais il est considéré comme un vol direct, car les passagers n’auront pas à descendre de l’avion ou à changer de siège pendant l’escale à Toronto.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne précise vouloir offrir plus d’options aux voyageurs.

Notre stratégie consiste à desservir des destinations où les prix sont élevés et les options à bas prix limitées, et Fredericton et le Nouveau-Brunswick en sont un parfait exemple , explique Merren McArthur, PDG de Lynx Air.

L’ajout de vols vers Toronto est une bonne nouvelle pour la communauté d’affaires de Fredericton, selon Krista Ross, directrice générale de la Chambre de commerce de Fredericton.

Même si le faible coût d'un billet signifie qu'il faut payer pour emporter des bagages enregistrés, Krista Ross estime que cette option reste très intéressante pour les voyageurs d’affaires. Elle précise que les membres de son organisation parlent souvent de l’importance de la disponibilité de vols vers Toronto.

D’après les informations de CBC