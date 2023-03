La valeur des terres agricoles en Saskatchewan a augmenté de 14 % en 2022, selon FAC

Selon le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, cela montre le reflet d’une industrie en santé.

Cela signifie que les régions gagnent en valeur et que l'agriculture génère plus de profits, on le voit dans les revenus qui ont atteint des niveaux record. C’est donc certain que ces terres agricoles augmentent en valeur parce qu'elles produisent plus , explique-t-il.

Dans l'ensemble du pays, la valeur moyenne des terres agricoles cultivées a grimpé de 12,8 % en 2022, précise le rapport  (Nouvelle fenêtre) . La Saskatchewan figure au quatrième rang des hausses provinciales les plus marquées, devancée par l'Ontario (19,4 %), l’Île-du-Prince-Édouard (18,7 %) et au Nouveau-Brunswick (17,1 %).

Selon FAC , cinq provinces ont enregistré des augmentations moyennes inférieures à la moyenne nationale, soit la Nouvelle-Écosse (11,6 %), le Manitoba (11,2 %), le Québec (11 %) et l’Alberta (10 %).

Sylvain Charlebois voit l'augmentation comme le signe d'un nouveau modèle de fonctionnement bénéfique, où des investisseurs propriétaires louent des terres aux agriculteurs.

Selon lui, ce modèle à deux paliers permet à chacun de se spécialiser. Les agriculteurs peuvent se concentrer sur leurs terres et les investisseurs continuent de s’assurer que leur investissement reste rentable.

La bonne nouvelle c'est que l'augmentation de la valeur des terres agricoles reflète une perspective positive de la demande des produits agricoles et des aliments de qualité que nous produisons ici au Canada , soutient l’évaluateur à FAC Peter Adler.

Les effets bénéfiques perdureront aussi longtemps que l’industrie reste stable et que l’augmentation continue de suivre le prix des produits et la demande, d'après lui.

On revient à nouveau sur l'offre et la demande des terres et à ce niveau, ça va se régler. C'est aussi une question des prix des intrants et du prix des céréales du prix du marché, qui va définir ou influencer à long terme les augmentations de la valeur des terres , ajoute Peter Adler.

Un défi pour les agriculteurs de la province

Cependant, selon Peter Adler, l’achat en grande quantité de terres par des investisseurs contribue à l'augmentation des prix des terres agricoles et peut représenter « un défi » pour certains agriculteurs.

La valeur est proche d’un niveau record par rapport aux revenus, ce qui rend difficile pour les jeunes agriculteurs ou les nouveaux arrivants dans l’industrie , affirme-t-il. D'après lui, les investisseurs peuvent se permettre d’acheter à des prix possiblement plus élevés, ce qui crée une pression sur le marché.

Moi je vois ça comme une bonne chose, mais il y a beaucoup de producteurs qui ne voient pas ça comme une bonne chose. L'accès à la propriété est un problème pour les jeunes producteurs , nuance Sylvain Charlebois.

De son côté, le président de l'Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan, Ian Boxall, croit que l'augmentation de la valeur des terres peut représenter une barrière à l'achat.

Je pense que nous sommes déjà au point où les coûts élevés d'exploitation font que les nouveaux et les jeunes producteurs ont vraiment du mal à entrer dans l’industrie sans le soutien générationnel que l'on voit souvent en agriculture.

Avec les informations de Laurence Taschereau