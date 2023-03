The Last of Us : la suite s’étalera sur plus d’une saison

La première saison de la série The Last of Us de HBO s’est conclue dimanche soir sur une note dramatique, qui coïncide avec la fin du premier jeu de Sony dont elle est inspirée. La suite devrait s’étaler sur plus d’une saison, compte tenu de l’intrigue beaucoup plus touffue du jeu suivant, The Last of Us Part II, ont affirmé les cocréateurs de la série en entrevue avec GQ.

The Last of Us, série post-apocalyptique imaginée par Craig Mazin (Tchernobyl) et Neil Druckmann – le créateur de la série de jeux vidéo éponyme – a séduit le public et la critique avec une adaptation jugée fidèle à l’univers original, du moins en ce qui concerne l’ambiance et les décors.

HBO avait d’ailleurs donné le feu vert à une deuxième saison dès la diffusion du second épisode, en janvier.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les adeptes du jeu les plus puristes ont toutefois ventilé plusieurs frustrations sur le web quant à certaines libertés scénaristiques, alors que d’autres n’ont eu cesse de critiquer le manque d’hémoglobine de la version télévisuelle par rapport au jeu, et la rareté des rencontres avec ses différentes formes de zombies.

La question de la fidélité absolue à la série vidéoludique pourrait encore faire jaser les détracteurs et détractrices de son adaptation, alors que Craig Mazin et Neil Druckmann ont affirmé en entrevue qu’ils prévoyaient scinder l’histoire du deuxième jeu en plusieurs parties pour la rendre plus digeste pour la télévision.

Un deuxième jeu encore plus tentaculaire

Il faut dire que la campagne de The Last of Us II entremêle encore plus d’histoires que la première, et qu’elle est plus longue d’environ dix heures.

Ce sera plus qu’une saison , a affirmé Neil Druckmann, sans toutefois mentionner le nombre qu’il a en tête. Nous n’allons pas dire combien de saisons, mais plus qu’une, c’est factuellement correct , a ajouté son collègue Craig Mazin.

Affiche du jeu «The Last of Us: Part II» Photo : PlayStation

Pas question toutefois d’étirer la sauce comme l’inébranlable Walking Dead, qui a conclu sa course après 11 saisons. The Last of Us devrait prendre fin après les événements du deuxième jeu, a soutenu Craig Mazin en entrevue avec le blogue spécialisé Gizmodo en janvier.

Je ne suis pas intéressé à aller au-delà du matériel original. En tant que téléspectateur, je n’ai aucun problème à visionner des séries qui continuent [ad vitam aeternam] , a-t-il expliqué.