Des médecins suggèrent de réserver l’aide à mourir au stade avancé d’alzheimer

Actuellement, tel que le projet de loi est libellé, non, je ne le ferais pas , lance le Dr Claude Rivard. Ce médecin de famille d’expérience en soins palliatifs souligne le nouveau contexte à l’horizon.

Là, on veut donner le soin à des gens qui ne sont plus aptes ni conscients jusqu'à la fin, qui sont déments et qui ne sont plus capables de dire : "Oui je le veux", en fonction de choses qu'ils avaient décidées des années auparavant. C'est vraiment complètement autre chose , explique le Dr Rivard.

Le Dr Claude Rivard, médecin de famille, offre l'aide médicale à mourir depuis 2015. Photo : Radio-Canada

Selon le projet loi à l’étude, le patient qui anticipe ne plus être apte à consentir devrait remplir un formulaire en présence d’un professionnel compétent afin d’y décrire de façon détaillée les souffrances physiques ou psychiques à considérer pour que lui soit administrée, un jour, l’aide médicale à mourir.

« Imaginez quelqu'un qui dit dans sa demande : "Je veux l'aide médicale à mourir quand je ne serai plus capable de reconnaître mes enfants", mais qu’il n’en reconnaît qu'un sur les trois. » — Une citation de Dr Claude Rivard, médecin de famille

Le Dr Rivard prodigue régulièrement l’aide médicale à mourir depuis 2015.

Et que faire d’un patient dément qui refuserait l'intervention à la vue de la seringue?, demande le Dr Rivard. Est-ce que ça doit être interprété comme un refus de l'aide médicale à mourir?

La démence heureuse

Au Québec, des milliers de personnes reçoivent un diagnostic de maladie d’Alzheimer chaque année. Ils sont en nombre croissant, compte tenu du vieillissement de la population.

L'alzheimer est une maladie mortelle dont l’intensité, l’ordre d’apparition et l’évolution des symptômes varient selon les personnes, de même que la durée de chacun des stades de développement de la maladie.

Pour le gériatre David Lussier, de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM), le dilemme principal sera celui de la démence heureuse .

Comme l'explique le Dr Lussier, je peux dire maintenant : "Je veux l'aide médicale à mourir quand je ne reconnaîtrai pas ma famille", mais c'est très possible que quand je ne reconnaîtrai pas ma famille, je sois heureux dans le moment présent, que je sois heureux de manger, de participer aux activités, de danser, de chanter .

Dr David Lussier, gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) Photo : Radio-Canada

« Les médecins que je connais qui pratiquent l'aide médicale à mourir [...] ont de la difficulté à s'imaginer donner l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui, un, ne se souvient pas l'avoir demandée et, deux, est heureux dans son quotidien. » — Une citation de Dr David Lussier, gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Une préoccupation partagée par la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

Il nous apparaît important de souligner que les personnes qui seraient atteintes de démence heureuse ne rentreraient pas dans les critères de la loi , affirme Nouha Ben Gaied, directrice recherche et développement, qualité des services à la Fédération.

Nouha Ben Gaied, directrice recherche et développement, qualité des services, Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer Photo : Radio-Canada

Ça nous paraît important que l'aide médicale à mourir soit considérée comme un soin de fin de vie avec un déclin avancé [...] au stade avancé 6 ou 7 , ajoute Mme Ben Gaied.

Médecins sous pression

Depuis les débuts de l’aide médicale à mourir au Québec en 2015, l’un des défis aura été de sensibiliser et de convaincre des médecins à offrir l'intervention à un nombre croissant de patients qui le demandent.

On en compte aujourd’hui plus de 1400 sur les 22 000 médecins au Québec.

Selon le Dr Lussier, quelques dizaines de médecins ont réalisé environ 60 % des 3600 demandes administrées à des patientsen 2021-2022.

La vieillissement de la population et l’acceptabilité sociale font en sorte que le Québec figure maintenant largement devant les Pays-Bas et la Belgique en ce qui a trait au recours à l’aide médicale à mourir.

Comme le dévoilait Radio-Canada en février, plus de 7 % des décès découlent actuellement de l’aide médicale à mourir. À ce rythme, plus de 5000 personnes y auront eu recours cette année, comparativement à 3663 l’an dernier. On en comptait moins de 1000 il y a cinq ans.

Le Dr Lussier redoute néanmoins une pression accrue sur les médecins participants.