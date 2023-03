Rimouski : l’environnement et le transport actif au cœur des priorités d'ici 2030

Le conseil municipal vient d'adopter sa nouvelle planification stratégique Rimouski 2030, qui définit ses priorités de la décennie. L'amélioration des déplacements actifs et de la résilience climatique ainsi que le développement d'une réelle culture de participation citoyenne font partie des objectifs de l'administration municipale pour les prochaines années.

Dix ans après la présentation de la planification stratégique Rimouski 2020, la Ville met ainsi à jour les priorités qui guideront ses actions et ses décisions.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, et le directeur général, Marco Desbiens, lors de la présentation de la planification stratégique Rimouski 2030 aux médias lundi Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Ce plan énonce 19 priorités, séparées en quatre grandes orientations.

C'est un guide pour nous. Vous voyez à l'intérieur de ça que la Ville fait certains choix, prend des orientations pour nous aider dans le futur à déterminer quelle direction on va prendre, puis que collectivement, on sache exactement ce qu'on veut, où on veut mettre nos énergies , explique le directeur général de la Ville de Rimouski, Marco Desbiens.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, affirme être fier du contenu de cette planification stratégique qui résulte d'une large consultation publique menée cet automne.

L'ambition centrale du projet était par ailleurs de créer un espace pour que les citoyens puissent s'exprimer sur les améliorations souhaitées et leur vision de Rimouski pour le futur.

« Ça a été réalisé de main de maître pour nous donner une vision plus précise de ce que les citoyens et citoyennes veulent voir d'ici 7, 8, 10 ans. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Selon Guy Caron, certaines priorités ressortent du lot, alors que les thèmes les plus fréquemment abordés par les citoyens lors des consultations publiques, selon lui, sont le transport, la mobilité active, les services municipaux et la lutte aux changements climatiques.

Les priorités établies dans la planification stratégique doivent être déclinées en action concrètes et priorisées, selon un échéancier prévu dans des plans d'action.

Selon le directeur général de Rimouski, le plan d'action 2023, présenté il y a quelques semaines, tient compte des grandes lignes de la planification stratégique.

Sommaire de la planification stratégique Sommaire de la planification stratégique Rimouski inclusive, vivante et en santé Rimouski effervescente de savoir, de culture et d'économie Rimouski engagée, un territoire et des milieux de vie durables L'humain : pierre angulaire de la vie municipale Améliorer et promouvoir les déplacements actifs Agir pour un centre-ville où il fait bon vivre, travailler, étudier et se divertir Assurer un aménagement du territoire adapté à nos réalités et aux tendances contemporaines Améliorer l'expérience citoyenne liée aux services municipaux pour la simplifier et la rendre plus accessible à toute la population Contribuer à l'effort collectif quant à la diversification des solutions amenant une saine alimentation de proximité accessible à toutes et tous Encourager l'utilisation et l'animation des espaces publics qui suscitent les interactions sociales Offrir un réseau de transport collectif connecté, accessible et efficace Enraciner une culture de participation citoyenne constructive et dynamique Favoriser l'accès à tous les types de logements Stimuler les maillages entre les services municipaux et les milieux d'éducation et de recherche S'engager activement dans la résilience climatique de Rimouski Renforcer les capacités d'agir de l'équipe municipale

Des indicateurs de performance du déploiement de cette dernière doivent par ailleurs être inclus dans le plan d'action 2024 de la Ville.

L'ajout de ces mesures de suivi est une nouveauté par rapport à la démarche Rimouski 2020. Elles doivent permettre de s'assurer que la Ville suit bel et bien sa planification stratégique.

Par rapport à Rimouski 2020, l'un des éléments qui nous manquaient, c'est un mécanisme de suivi, une façon de pouvoir, année après année, à mi-parcours et vers la fin, pouvoir évaluer le succès de l'atteinte de la vision que les citoyens nous avaient donnée , a souligné le maire Caron.

Une bonne participation aux consultations publiques

La Ville a reçu plus de 6000 commentaires et plus de 3500 personnes ont participé aux différentes activités de consultation, menées de septembre à novembre pour l'élaboration de la planification stratégique.

Ce processus de consultations publiques a permis à la Ville de tester certaines façons de faire qui pourront être répétées dans le futur.

Près de 70 personnes ont pris part au forum citoyen mené en personne en novembre. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Selon le directeur général de Votepour.ca, la firme externe qui a travaillé à l'organisation des consultations publiques, les citoyens qui ont pris part aux consultations publiques forment un groupe représentatif de la population rimouskoise.

C'est toujours un défi, quand on fait de la consultation publique, d'avoir un son de cloche, pas d'un groupe particulier, mais de toute la population. C'est vraiment le cas. On a de la participation de tous les différents secteurs de Rimouski. En termes d'âge, on a une participation très variée, même pour les moins de 25 ans , précise Marc Jeannotte.

Il s'étonnait de voir qu'un grand nombre de participants aux consultations publiques souhaitent rester informés des développements de Rimouski 2030.

« À Votepour.ca, c'est pas mal une première, des scores comme ça. Trois personnes sur quatre qui ont participé aux activités désirent participer aux exercices de consultation pour les suites de Rimouski 2030. » — Une citation de Marc Jeannotte, directeur général de Votepour.ca

Marc Jeannotte retient également que la grande majorité des gens qui ont répondu au questionnaire en ligne ont dit souhaiter résider encore à Rimouski dans 15 ans.

Ça nous témoigne que les citoyens vont être là jusqu'à la fin de cette planification de Rimouski 2030. Donc, on s'attend à ce que les citoyens soient là pour s'assurer que la ville est sur le droit chemin , conclut le directeur général de Votepour.ca.

Le professeur émérite à l' UQAR , Bruno Jean, a participé activement à la démarche Rimouski 2030, en tant que membre du comité de pilotage de la démarche.

Le professeur émérite de l'Université du Québec à Rimouski, Bruno Jean, a participé à la démarche Rimouski 2030. (photos d'archives) Photo : Radio-Canada

Ce comité est formé de trois citoyens, quatre membres de l'équipe administrative et de trois élus.

M. Jean souhaitait apporter sa voix pour que certains enjeux qui lui tiennent à cœur soient pris en compte lors des consultations publiques.

Je trouve important que la dimension éducation de Rimouski ne soit pas balayée sous le tapis. C'est quand même un élément important l'ADN de la ville de Rimouski. J'avais aussi un autre souci par rapport à des personnes âgées, je tombais un peu dans cette catégorie. Plus important encore, un souci d'un développement harmonieux entre Rimouski et son environnement, les villages ruraux des alentours , décrit-il.

Il affirme avoir été surpris par le côté ambitieux du résultat final de la planification stratégique.

« Il y a beaucoup d'objectifs, puis pas beaucoup de temps pour les réaliser. [...] En même temps, peut-être parce que c'est court, ça donne un esprit de mobilisation et on se dit qu'il faut avancer, il faut rejoindre ces objectifs-là. » — Une citation de Bruno Jean, citoyen membre du comité de pilote de la démarche Rimouski 2030

L'organisation de cette grande consultation publique en vue de l'élaboration de cette nouvelle planification stratégique était l'une des promesses électorales de Guy Caron, lors des élections de novembre 2021.

Un lancement citoyen de la planification stratégique Rimouski 2030 est prévu samedi à 10 h au centre communautaire Nazareth.