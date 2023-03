Peu de risques au Canada après l’écroulement de la Silicon Valley Bank

Non seulement la faillite de la [Silicon Valley Bank] ne devrait pas avoir de fortes conséquences négatives pour nos banques, mais cette crise devrait en fait être considérée comme une justification supplémentaire du modèle bancaire canadien , a fait valoir lundi l'analyste Meny Grauman, de la Banque Scotia, dans une note à ses clients soulignant la stabilité des grandes banques diversifiées du Canada.

Les régulateurs américains ont fermé la banque californienne vendredi après une panique bancaire qui a vu ses déposants, préoccupés par sa solvabilité, se ruer pour retirer leur argent en même temps.

Au cours du week-end, les autorités américaines ont annoncé des mesures pour protéger le système financier, notamment en garantissant que tous les dépôts à la banque seraient honorés. Ils ont promis la même chose pour la Signature Bank, dont la fermeture a été forcée par les régulateurs dimanche.

Au Canada, le surintendant des institutions financières a annoncé dimanche soir avoir pris le contrôle des actifs de la succursale canadienne de la Silicon Valley Bank tout en insistant sur la nature limitée de cette crise et sur le fait que la banque ne détenait aucun dépôt commercial ou individuel au Canada.

Cette situation est le résultat de circonstances qui sont uniques à cette banque aux États-Unis , a affirmé le surintendant des institutions financières, Peter Routledge, dans un communiqué.

Difficultés dans le secteur de la technologie

La Silicon Valley Bank se concentrait fortement sur les prêts aux entreprises technologiques et biotechnologiques émergentes, qui ont connu une croissance massive au cours des deux premières années de la pandémie avant que le secteur ne recule. Des dizaines de milliers de travailleurs de la technologie ont été mis à pied ces derniers mois dans de grandes et petites entreprises au milieu du ralentissement.

De plus, le portefeuille de placements de cette banque dépendait trop des obligations à long terme à taux fixe, dont la valeur a chuté à mesure que les taux d'intérêt montaient. Ce scénario n'est pas vraiment une préoccupation pour les banques canadiennes, a souligné M. Grauman. En réalité, les plus grandes banques américaines ainsi que les banques canadiennes et [latino-américaines] que nous couvrons ont des actifs en titres beaucoup moins importants sur une base relative.

Les banques canadiennes sont également beaucoup moins exposées au secteur de la technologie, a expliqué l'analyste Gabriel Dechaine, de la Banque Nationale, en soulignant que les divulgations financières des banques qui ventilent ce secteur dans leurs rapports ont une exposition de 1 % à 3 % dans leurs livres de prêts.

Il a cependant ajouté que toute retombée plus vaste sur le marché californien de la Silicon Valley Bank pourrait exposer la Banque de Montréal à un risque plus élevé en raison de sa récente acquisition de la Bank of the West. La Banque Royale du Canada est également présente dans cet État depuis son acquisition de la City National, en 2015.

On ne sait pas comment la crise affectera l'acquisition imminente par le Groupe Banque TD de la banque américaine First Horizon, mais cela pourrait permettre à la TD de négocier de meilleures conditions, a estimé M. Dechaine.

L'effondrement de la Silicon Valley Bank, la plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis après celle de Washington Mutual en 2008, a également fait baisser les cours des actions de nombreuses autres institutions financières.

Celles-ci incluent The Charles Schwab Corporation, qui a perdu plus de 30 % depuis mercredi dernier, dans laquelle la Banque TD détient une participation de 12 %. M. Dechaine a noté que chaque baisse de 10 % du cours de l'action de Schwab se traduit par une baisse de 1,8 milliard de dollars de la participation de la TD dans l'entreprise.