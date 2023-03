McCain Foods compte doubler sa capacité de transformation de pommes de terre en Alberta

L’entreprise de fabrication d’aliments basée à Toronto compte réaliser le plus gros investissement de son histoire afin de doubler la capacité de son installation de Coaldale, à l’est de Lethbridge.

McCain Foods assure que le projet créera deux nouvelles chaînes de production, l’une pour les frites et la seconde pour les autres produits de spécialités de pommes de terre congelées.

Cette expansion devrait créer 260 emplois et ainsi doubler l’effectif actuel de l’installation. Nous prévoyons une forte croissance des volumes au cours des cinq prochaines années et avons besoin de cette expansion pour répondre à la croissance attendue , déclare le directeur général de McCain Foods, Max Koeune, dans un communiqué envoyé par courriel.

Max Koeune attribue cette croissance en partie à la reprise des activités dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. La demande de frites et d’autres produits de pommes de terre congelés s’était effondrée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions sur les repas en personne. L’expansion témoigne également de la confiance de l’entreprise dans l’avenir de l’agriculture canadienne, ajoute M. Koeune.

L’entreprise a conclu des contrats avec des producteurs de pommes de terre de l’Alberta, dont la majorité se trouve dans la région de Lethbridge, pour approvisionner l’installation de Coaldale.

« Le doublement de notre capacité de production à Coaldale renforcera les relations solides avec nos agriculteurs aujourd’hui et à l’avenir. » — Une citation de Max Koeune, directeur général, McCain Foods

Une entreprise qui se positionne en faveur de l’agriculture régénératrice

McCain Foods fait savoir que l’expansion de son installation, dont la construction devrait commencer plus tard cette année, mettra également l’accent sur la durabilité. Le projet comprend des plans pour des éoliennes et des panneaux solaires afin de fournir de l’électricité 100% renouvelable à l’installation. L’utilisation de biogaz renouvelable généré au sein de l’installation de traitement des eaux usées du site visera à compenser la demande en gaz naturel.

En 2021, McCain Foods s’est engagé en faveur de l’agriculture régénératrice, promettant que d’ici 2030, il ne s’approvisionnerait en pommes de terre qu’auprès de fermes qui cherchent activement à améliorer et à revitaliser la santé et la qualité des sols.

Les statistiques du gouvernement fédéral montrent que les pommes de terre sont la cinquième culture agricole primaire la plus importante au Canada, après le blé, le canola, le soja et le maïs.

En 2021, les producteurs de pommes de terre du Canada ont produit environ 5,7 millions de tonnes de pommes de terre. L’Île-du-Prince-Édouard est la principale province productrice de pommes de terre, suivie de près par le Manitoba et l’Alberta.