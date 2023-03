La physiothérapie fait son entrée à l’UQTR

Une formation en physiothérapie sera offerte à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), à compter de l’automne 2024. Les programmes de baccalauréat et de maîtrise accueilleront des cohortes d’une quarantaine d’étudiants sur le campus principal de l’université.

Voilà une bonne nouvelle pour l’ UQTR , mais surtout pour les régions de la Mauricie et du Centre-du Québec qui font face à des enjeux majeurs de pénurie de main-d’œuvre en physiothérapie, tant dans le secteur public que dans le secteur privé , a déclaré le recteur de l’ UQTR , Christian Blanchette, dans un communiqué envoyé lundi.

La nouvelle formation sera offerte grâce à un partenariat avec l’Université de Montréal, qui chapeautera les premières cohortes. Ultimement, l’université trifluvienne souhaite prendre l’entière responsabilité académique et administrative des programmes , a précisé le service des communications de l'établissement.

Le cursus prévoit trois ans de formation au baccalauréat, un an à la maîtrise et quelque 1000 heures de stages dans divers milieux de soins. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) sera mis à contribution pour identifier ces opportunités d’apprentissage clinique.

Les futurs physiothérapeutes pourront prévenir, évaluer, établir un diagnostic en physiothérapie et traiter des affections du système musculosquelettique, neurologique, cardiovasculaire et respiratoire , a souligné l’établissement d’enseignement.

Neuf professeurs en physiothérapie de même que des chargés de cours et du personnel de soutien seront embauchés pour encadrer les futurs étudiants.

La période d’inscription s’ouvrira à l’automne 2023.