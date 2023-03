Le permis d’alcool du Camping Havana Resort de Maricourt est révoqué

Le Tribunal de la Régie des alcools a tranché lundi et révoque le permis de bar du Camping Havana Resort de Maricourt, en plus d'ordonner la saisie de toutes les bouteilles d'alcool se trouvant sur les lieux.

Le Tribunal justifie sa décision en raison de plusieurs manquements liés au bruit, à des actes de violence et à des clients fortement intoxiqués. Selon les informations contenues dans le jugement, les policiers sont intervenus une centaine de fois de juin 2017 à septembre 2021.

Les problèmes de bruit, bien que pris en charge de façon sérieuse par la demanderesse, perdurent depuis le début de l’exploitation du camping , explique le Tribunal dans son jugement.

Il en est de même pour les non-conformités à la Loi sur la qualité sur l'environnement (LQE) ou à l’un de ses règlements , ajoute-t-il.

Le Tribunal a rappelé que le camping a d'ailleurs cumulé plus de 50 000 $ en amendes pour des infractions liées à la LQE .

Il conclut en disant qu'il serait contraire à l'intérêt public et susceptible de nuire à la tranquillité publique de faire droit à la demande [de révocation].

Lien avec le crime organisé?

En octobre 2022, la Régie avait annoncé qu'elle voulait retirer ce permis. Le procureur, Me Charles Tanguay, avait alors évoqué une multitude de motifs, allant de non-respect de la Loi sur la qualité environnementale en passant par des enjeux d’acceptabilité sociale et de potentiels liens avec le crime organisé.

Me Tanguay soutenait que les noms des propriétaires et actionnaires actuels du camping seraient utilisés comme prête-noms pour le réel bénéficiaire, Dominic Perrier. Même si le nom de ce dernier ne figure pas au Registraire des entreprises, mais plutôt celui de ses filles, ce serait lui qui prendrait les décisions.

Le Tribunal parvient à la même concluson. M. Dominic Perrier est le seul véritable, sinon le plus important dirigeant de l’entreprise. Les témoignages de Mmes Ariane et Laurence Perrier, formellement actionnaires et employées, n'ont pas convaincu [le Tribunal] qu’elles soient, elles et Mme Diane St-Marseille, les véritables décideurs de la société demanderesse.

Le Tribunal soutient également que la preuve présentée [par les dirigeants du camping] ne suffit pas pour que le Tribunal ignore les allégations liant Dominic Perrier à une personne reliée au crime organisé.

Me Tanguay avait par ailleurs souligné qu'il était rare de constater un si grand nombre de manquements dans un seul dossier.

Avec les informations de Thomas Deshaies