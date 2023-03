Nate Pearson s’accroche aux Ligues majeures avec une passion renouvelée

Il n'y a pas si longtemps, Nate Pearson était l'un des plus beaux espoirs de tout le baseball majeur. Un as en devenir, croyait-on. Son talent était évident, mais les blessures l'ont fait dérailler de sa trajectoire. Aujourd'hui âgé de 26 ans, il se croit encore capable de faire sa marque et les Blue Jays de Toronto le pensent aussi.

Rencontré dans le vestiaire en marge du camp d'entraînement de l'équipe torontoise en Floride à la fin février, le principal intéressé s'est dit à la fois heureux et soulagé d'être en santé.

Il faut dire que depuis ses débuts professionnels, ce colosse de 6 pieds 6 (2 m) et 255 livres (115 kg) n'a connu que la malchance sur les terrains de baseball.

Il a subi, dans l'ordre, une blessure aux obliques, une fracture à un bras et une blessure à un avant-bras, en plus d'une hernie. L'an dernier, lorsqu'il se croyait sorti d'affaire, un combat contre la mononucléose l'a mis à l'écart du jeu pendant une longue période, après quoi il s'est blessé au dos.

Je me sens beaucoup mieux sur la butte, plus calme , a-t-il raconté au micro de Radio-Canada. Cet état d'esprit rend les choses assurément plus faciles pour moi parce que je ne me soucie plus des conséquences de chacun de mes lancers.

L'accumulation de blessures et, avec elles, de frustration a pesé sur le moral de l'Américain, qui a dit avoir retrouvé le plaisir de jouer lors d'un passage dans une ligue de baseball en République dominicaine cet hiver. Il y a joué pour les Tigres del Licey.

J'ai énormément confiance en moi, en mes capacités d'être très bon et un atout pour cette équipe maintenant , a-t-il ajouté.

Nate Pearson est arrivé au complexe d'entraînement des Blue Jays en janvier pour garder la forme. Photo : La Presse canadienne / Steve Nesius

Arrivé au complexe d'entraînement des Blue Jays en Floride en janvier, bien avant la reprise de l'action à travers le baseball majeur, Pearson a trimé dur pour garder le rythme. Ses entraîneurs en percevaient déjà l'impact en début de camp.

Une présence remarquée au camp d'entraînement

Il a été génial jusqu'ici, pour être honnête avec vous. On dirait qu'il n'y a pas autant de pression sur lui qu'auparavant, ce qui est bien. Il s'occupe de faire son travail et il a l'air très confortable dans sa peau actuellement , racontait l'entraîneur des lanceurs, Pete Walker, dans les premiers jours du camp. Je pense qu'il sait qui il est en tant que lanceur en ce moment.

« Je pense qu'il veut être dans les Ligues majeures et avoir un impact. Il est sur la bonne trajectoire en ce moment. » — Une citation de Pete Walker, entraîneur des lanceurs des Blue Jays

Après sa première sortie en match présaison, le 26 février, le gérant John Schneider l'a qualifié d' électrique . Il n'avait alors lancé qu'une manche face aux Yankees de New York et concédé deux coups sûrs, mais il a aussi retiré trois frappeurs sur des prises et atteint les 100 milles à l'heure (159 km/h) avec sa balle rapide.

On sent qu'il est de retour et je crois qu'il est exactement là où il devrait être. Il ne lui manque plus qu'à peaufiner un peu le tout , avait-il évalué.

S'il peut tout mettre ensemble et qu'il est dans la zone (des prises) régulièrement, il sera un lanceur très difficile à affronter pour tout frappeur. Je crois que c'est la prochaine étape pour lui , affirme John Schneider. Ça commencera avec une manche par-ci, par-là et on verra où cela nous mènera, que ce soit un rôle de releveur ou une charge de plus en plus grande, quelle qu'elle soit. Mais avant tout, ce sera une prise, puis une deuxième. On verra après ça.

« Il est en mission. Il est aussi concentré qu'il ne m'est jamais été donné de le voir. Il est bien parti pour connaître une grande année avec nous. » — Une citation de John Schneider, gérant des Blue Jays

Pearson avait été fabuleux à ses débuts professionnels en 2020, mais il a eu peine à éviter les blessures par la suite. Photo : La Presse canadienne / Nick Wass/AP

Un ancien lanceur solidaire

Selon l'ancien lanceur des Blue Jays, Ricky Romero, qui a aussi connu sa part d'ennuis de santé tout au long de sa carrière dans les Majeures, Nate Pearson a tout à prouver cette année.

Je suis sûr qu'il réalise que c'est probablement sa dernière chance, dit-il. Quand je vois ses sorties à la télé ou dans les médias sociaux, je le regarde et je me dis qu'il doit réaliser à quel point il est bon. Quand il sera sur la butte, je veux qu'il ait cette mentalité de ''allez tous vous faire voir''. Je veux qu'il prenne tout ce qui s'est dit de lui et qu'il l'utilise en guise de motivation, qu'il montre à tout le monde qu'ils ont tort de le sous-estimer.

Nate Pearson et les Blue Jays poursuivent leur préparation en Floride jusqu'au 28 mars. L'équipe torontoise se dirigera ensuite vers Saint-Louis où elle entamera sa saison 2023.