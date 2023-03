Une camionnette heurte plusieurs piétons à Amqui

Les policiers ignorent pour l'instant combien de personnes ont été happées par le véhicule.

La SQ craint toutefois pour la vie de certaines personnes.

En entrevue à l'émission Même fréquence, le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, affirme avoir obtenu des « information très troublantes. »

On me rapporte des décès, on me rapporte des piétons blessés, des enfants... Ce serait un drame épouvantable , a-t-il avancé.

M. Bérubé est en d'ailleurs sur la route en direction d'Amqui. Il dit être en contact avec le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel.

De son côté le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, confirme qu'un code orange est en cours à l'hôpital d'Amqui.

Ce code signifie qu'il y a plus de six victimes en direction de l'hôpital.

Le CISSS a également déployé du soutien psychosocial directement sur le boulevard Saint-Benoît en raison de nombreux témoins en état de choc.

L'accident serait survenu peu après 15 h, devant la microbrasserie La Captive. Le conducteur a été appréhendé par les policiers et est actuellement questionné par des enquêteurs.

La circulation a été interrompue sur le boulevard Saint-Benoît dans les deux directions.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Lisa-Marie Bélanger