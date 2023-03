Bientôt 42 km de berges protégées le long de la rivière des Mille Îles

La mairesse de Boisbriand ainsi que les maires de Laval, Rosemère, Deux-Montagnes, Mascouche, Terrebonne, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Lorraine et Bois-des-Fillion soulignent qu'à l'heure actuelle, le futur parc de conservation métropolitain héberge plus de 385 espèces d'animaux, dont 88 en péril. Il comprend aussi dix écosystèmes forestiers jugés exceptionnels.

« C’est l’un de nos engagements électoraux les plus ambitieux qui se concrétise aujourd’hui. » — Une citation de Stéphane Boyer, maire de Laval

Le centre de ce futur parc, composé d’une myriade d'aires protégées, inclurait l'actuel parc de la Rivière-des-Mille-Îles, qui accueille chaque année près de 155 000 visiteurs et qui est en voie d’agrandissement. Cette rivière est par ailleurs la source directe d'eau potable de 500 000 personnes, souligne un document technique.

Encore quelques incertitudes

Pour mener à bien ce projet, une table de conservation regroupant tous les partenaires a été créée. Elle sera dirigée par l’organisme Éco-Nature, déjà impliqué dans la gestion du parc actuel. L’élan de solidarité envers ce joyau, dont nous sommes collectivement responsables, nous fait chaud au cœur , a confié Christine Métayer, directrice générale d’Éco-Nature.

Impossible, par contre, de savoir quelle proportion des 5000 hectares visés reste à acquérir puisque le tracé final est encore à l’étude. La Table de concertation aura entre autres pour mandat d'éclaircir ces aspects.

Plusieurs ministres du gouvernement Legault ont apporté leur soutien au projet. Il s’agit notamment du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, qui s’est félicité de la mobilisation des municipalités impliquées dans ce projet porteur , et de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Celle-ci a mentionné que l'apport de la rivière des Mille Îles en matière de tourisme en milieu naturel est considérable pour la région métropolitaine.

La Communauté métropolitaine de Montréal siégera d’ailleurs à la Table de concertation. Si le projet aboutit comme prévu, le futur parc de 5000 hectares deviendrait le plus vaste espace protégé de la grande région de Montréal et contribuerait grandement à l’atteinte des objectifs de protection de la CMM (30 % du territoire protégé d’ici 2030).