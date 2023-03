Fonderie Horne : du concentré de cuivre répandu dans le quartier Notre-Dame

Selon un communiqué de l’entreprise, les faibles précipitations de neige au cours des deux dernières semaines ont fait sécher le concentré de cuivre présent sur le site de l’usine. Des rafales de vent auraient ensuite favorisé l’emportement des poussières.

Toujours selon la Fonderie Horne, aucun concentré de cuivre contenant de l’arsenic ne serait entreposé à l’extérieur.

C’est vraiment pas souhaitable, je pense que ça indique qu’il faudrait qu’il y ait des mesures qui soient prises dans la gestion des dépôts qu’ils font au niveau de l’usine pour que ce soit pas possible que ça arrive comme ça, qu’une journée qu’il y a plus de vent, que ça amène une dispersion des composés métalliques comme ça c’est pas normal. Il faudrait qu’ils revoient leurs pratiques , estime Maryse Bouchard, professeure de santé environnementale à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.

La professeure en santé publique à l'univeristé de Montréal Maryse Bouchard (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

La direction régionale du ministère de l’Environnement mentionne avoir reçu plusieurs signalements de la part de citoyens inquiets depuis la semaine dernière. Des échantillons de poussières ont été prélevés à l'école Notre-Dame-de-Protection et dans le secteur de la presqu'île du lac Osisko. Les résultats d’analyses pourraient être connus au cours des prochains jours.

Un plan d’action a été mis en place suivant cet incident. Une équipe de la Fonderie est allée collecter des échantillons aux endroits potentiellement touchés. Un échantillonnage additionnel est prévu dans le secteur de la piste cyclable et du parc près de la Presqu’île du lac Osisko suite aux signalements , peut-on lire dans le communiqué de la Fonderie Horne.

Un autre épisode de contamination

Des travaux de décontamination ont débuté sur trois terrains près du lac Pelletier à Rouyn-Noranda. La semaine dernière, des déchets industriels provenant du parc à résidus miniers Noranda 5 de la Fonderie Horne ont été transportés par le vent puis se sont répandus sur des terrains à proximité.

Une dizaine de travailleurs de la Fonderie Horne sont sur place depuis tôt lundi matin afin de retirer les résidus des terrains des résidents. Une couche de poussière noire est toujours bien visible sous la neige qui est tombée au cours des derniers jours.

Des travailleurs de la Fonderie Horne se sont rendus à proximité du lac Pelletier lundi matin, afin de décontaminer les terrains touchés. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

L’objectif de l’entreprise est de retirer la totalité des résidus dans le secteur résidentiel, mais les résidus qui se trouvent dans la forêt resteront au sol. Les propriétaires pourront aussi faire nettoyer leur résidence et véhicule au besoin.

Le ministère de l'Environnement confirme avoir envoyé un avis de non-conformité à la Fonderie Horne en lien avec cet événement.

Le parc à résidus est toujours actif et utilisé par la Fonderie Horne. L’entreprise mentionne que ce qu’on retrouve sur les terrains serait majoritairement du dioxyde de fer. Le ministère de l’Environnement s’est aussi rendu sur place la semaine dernière afin de prélever des échantillons.

Toujours aucune précision de la santé publique

L’avis préventif du CISSS-AT visait à prévenir la population d’une potentielle contamination de la neige, sans toutefois préciser les secteurs touchés et son origine. Près de deux jours après la publication de cet avis, aucune information complémentaire n’a été ajoutée.

Interpellé à de multiples reprises, le CISSS-AT rappelle simplement par courriel que les recommandations formulées samedi soir constituent une précaution , dans l’attente des résultats d’analyse du ministère de l’Environnement.

Quelques recommandations préventives du CISSS-AT : Lavez régulièrement les surfaces intérieures à l’aide d’un linge humide, spécialement avant la préparation des repas.

Lavez régulièrement les planchers et les tapis.

Autant que possible, empêchez les enfants de manger de la neige qui pourrait avoir été contaminée.

Laissez les souliers et les bottes sales à l’extérieur.

Limitez les sorties des animaux de compagnie aux besoins essentiels en présence de neige souillée.

Des employés de la Santé publique se seraient déplacés lundi pour analyser la neige près de garderies et d’écoles. Les parents d’enfants fréquentant le CPE le Vol du Phénix ont été avisés lundi qu’une employée de la Santé publique est venue examiner les lieux du CPE et que les cours extérieures étaient exemptes de neige souillée.

Au Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, on indique qu’aucune mesure particulière n’a été mise en place, dans l’attente d’indications du CISSS-AT.

La Ville de Rouyn-Noranda soutient pour sa part qu’une demande officielle de précision a aussi été envoyée à la direction de Santé publique régionale, mais qu’aucune réponse n’a été obtenue pour l’instant.

On veut que des analyses approfondies soient faites, on veut savoir ce que la santé publique fait pour protéger la santé des citoyens et on veut aussi savoir ce que l’entreprise fait pour éviter que ce genre de situation se reproduise. C’est très préoccupant , affirme la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire.

