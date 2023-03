Zec Martin-Valin : les droits d’accès suspendus pour les motoneigistes membres de la FCMQ

Il ne sera plus nécessaire pour le moment pour les motoneigistes qui détiennent leur droit d’accès annuel de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et qui circulent dans les sentiers fédérés de s’enregistrer et d'acquitter leurs droits de circulation dans la Zec Martin-Valin.

La Zec Martin-Valin, située sur la rive nord du Saguenay, en a fait l’annonce par communiqué lundi après-midi. Elle explique qu’elle a obtenu une exemption temporaire à la suite de discussions avec la MRC du Fjord-du-Saguenay et le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Cette exemption permet donc à la zec d’« obtenir la souplesse nécessaire pour appliquer une exemption de tarification et d’enregistrement temporaire », peut-on lire dans le communiqué.

En revanche, les motoneigistes qui circulent hors des sentiers fédérés, qui pratiquent le hors piste, tandis que les visiteurs qui passent par le poste d’accueil de la zec devront s’enregistrer, sans quoi ils s’exposent à des amendes d'environ 400 $.

« Nous souhaitons sincèrement nous asseoir avec tous nos partenaires pour faire le point et trouver des solutions pour finir la saison en beauté. Nous sommes aussi ouverts à toute forme de collaboration avec nos partenaires pour mettre sur pied des projets qui nous permettront d’atteindre nos objectifs de développement », a indiqué la directrice de la Zec Martin-Valin, Marie-Josée Savard, par voie de communiqué.

Jointe par Radio-Canada, directrice Marie-Josée Savard ajoute que c'est en raison de l'absence d'une entente avec la FCMQ qu'ils ont dû appliquer la règlementation provinciale.

Rappelons que les frais quotidiens de 13,46 $ imposés aux motoneigistes par la zec avaient suscité le mécontentement des usagers des sentiers fédérés et de propriétaires d'entreprises vivant du tourisme liés à l'industrie de la motoneige sur le territoire de la zec.

De son côté, la directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord, croit qu'il s'agit d'une bonne nouvelle.

« C'est sûr que on on appuie le déploiement annuel des opérations, dont celui de la zec. Mais je pense que la mise en œuvre d'une action comme celle qui avait été faite cette hiver était peut-être moins aligné avec ce que le milieu avait besoin. Maintenant, je suis contente d'entendre que les partenaires se sont entendus », a-t-elle fait-valoir.

Le mal est fait, selon Caribou-conscrits

Même s'il se dit satisfait du dénouement, le président du Club De Motoneige Caribou-conscrits Julien Tremblay estime que le mal est déjà fait, surtout à l'approche de la fin de saison.

On est bien contents que ce soit ça et on s'attendait pas à moins, mais ce qui est déplorable, c'est que ça se fait là. Ça se fait en fin de saison après qu'ils aient cumulé des plaintes de tous genre et là, ils ont agit , a mentionné Julien Tremblay.

Selon lui, le nombre de membres du club de motoneige a baissé de 15 % en raison de la gestion de la zec dans le dossier.

On a une baisse de 30 % sur les ventes de billets journaliers. Les gens ont vraiment déserté les Monts-Valins. Ç'a créé un mouvement de motoneigistes. Les gens arrivaient du [Lac-Saint-Jean] et ils reviraient à la passerelle de Péribonka , ajoute le président du Club De Motoneige Caribou-conscrits.

