Un terrain sportif synthétique pour les écoles Christ-Roi et alternative d’Amos

Ce projet scolaire-municipal de 400 000 dollars est réalisé avec la collaboration de plusieurs partenaires, dont la Ville d’Amos (100 000 $), la Caisse Desjardins (30 000 $) et le Carrefour santé Les Sources (50 000 $).

Le terrain a été préparé par la Ville l’an dernier, du côté ouest de la patinoire extérieure. Il pourra accueillir la surface de jeu multisports de 640 mètres carrés, qui sera réalisée par TEM Entrepreneur Général d’Amos au coût de 181 000 dollars.

« Ce n’est pas un terrain de soccer aux dimensions réglementaires. On parle vraiment d'un terrain de cour d’école, mais la surface synthétique sera la même que pour les terrains de soccer. » — Une citation de Francis Audet, directeur du service des ressources matérielles au CSS Harricana

Ça va nous permettre d’avoir une surface qui va durer plus longtemps qu’en gazon naturel. Le gazon dans une cour d’école, avec la pluie et la fonte des neiges, ça ne dure pas très longtemps , explique M. Audet.

Le directeur des ressources matérielles au Centre de services scolaire Harricana, Francis Audet. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les deux écoles primaires accueillent un total d’environ 250 élèves.

Réfection majeure à Sainte-Thérèse

Le CSS Harricana entamera aussi cet été un projet de réfection majeure estimé à 5,4 millions de dollars à l’école Sainte-Thérèse d'Amos. L’appel d’offres pour la phase 1, qui inclut le réaménagement complet du gymnase de l’école, est sur le point d’être lancé.

On en profite aussi pour refaire les deux vestiaires. On a, à même ce projet, une partie qui est la réfection des blocs sanitaires de l’école, au premier étage, qui seront refaits au complet. Et cette première phase des travaux inclut aussi le remplacement du couvre-plancher de l’ensemble du 3e étage , précise Francis Audet.

Le gymnase de l'école Sainte-Thérèse fera l'objet d'une réfection complète. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cette phase sera réalisée au cours des deux prochains étés en raison de l’ampleur des travaux et du fait qu’ils ne puissent se réaliser en cohabitation avec les élèves. La phase 2 suivra en 2025 avec le remplacement du revêtement extérieur en briques et du couvre-plancher du 2e étage de l’école primaire de 295 élèves.

Un premier vestiaire à La Forêt

Le troisième chantier au programme cet été consiste en la remise à neuf du vestiaire des garçons au bloc sportif du pavillon La Forêt de l’École secondaire d’Amos. Le contrat de 1,3 million de dollars a été octroyé à Bilemo Construction de La Motte.

C’est une refonte complète, avec les équipements de plomberie, les finis de plancher et de plafond, etc. Ce sont des équipements qui sont là depuis 1976, donc 47 ans, et qui sont à la fin de leur durée de vie normale. C’est le premier vestiaire dans la planification, parce que c’est celui qui est dans le pire état, mais les autres suivront dans les prochaines années , assure Francis Audet.

Le vestiaire des garçons au bloc sportif du pavillon La Forêt de l'École secondaire d'Amos sera le premier à subir une cure de rajeunissement cet été. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Priorisés en fonction de l’état

Ces projets totalisent des investissements de plus de 7,1 millions de dollars. Ils sont priorisés en fonction de l’état actuel des bâtiments et des infrastructures.

On a l’inventaire de l'ensemble des composantes de nos bâtiments, en incluant leur état. Dans notre système de gestion de la maintenance, on est capables de savoir où on a besoin de faire les travaux les plus critiques. Avec ces informations, on est en mesure, dans nos processus budgétaires, de planifier nos travaux en fonction des enveloppes qui viennent du ministère de l'Éducation , souligne Francis Audet.