La Nouvelle-Écosse annonce son plus important budget en immobilisations

Pour Allan MacMaster, ministre des Finances et du Conseil du Trésor, ces dépenses plus importantes s’expliquent par une population plus importante. La province a franchi le cap du million d'habitants il y a un peu plus d’un an et sa population a augmenté de 5 % en 5 ans.

Je crois que [les Néo-Écossais] vont apprécier la manière dont cet argent sera dépensé , dit le ministre.

Investissements en santé

Une bonne partie de ces fonds iront pour améliorer des infrastructures qui font partie du système de santé. La Nouvelle-Écosse met entre autres 275,1 millions de dollars pour agrandir l'Infirmerie d'Halifax et réaménager les soins de santé dans la Municipalité régionale du Cap-Breton.

L'Infirmerie d'Halifax Photo : Radio-Canada / Frédéric Wolf

Le gouvernement va aussi investir 91 millions de dollars pour améliorer des installations médicales à Bridgewater, Pugwash, Yarmouth et Halifax.

Dans d’autres sphères d’activités, la Nouvelle-Écosse met 240,8 millions de dollars pour la construction et la rénovation d’écoles, dont 42 % iront au Conseil scolaire acadien provincial (CSAP). Parmi les 11 écoles qui seront construites, deux feront partie du CSAP .

Et, 97,2 millions de dollars pour le campus du front de mer du collège communautaire de la Nouvelle-Écosse à Sydney et trois projets de résidence.

Le budget comprend aussi 498,5 millions de dollars pour son plan sur 5 ans pour améliorer les routes de la province.

Autres dépenses : En santé : 57,7 millions $ dans les dossiers en santé sous forme électronique

33,2 millions $ pour la construction du Bayers Lake Community Outpatient Facility

32 millions $ pour la réparation et le remplacement d’équipement médical

22 millions $ pour la réparation et le remplacement d’installations de santé

21,3 millions $ pour d’autres initiatives pour améliorer le système de santé Dans d’autres domaines : 84,2 millions $ pour des projets en technologie de l’information

50 millions $ de plus pour les besoins en terrain

21 millions $ pour la réparation de logements sociaux, soit une augmentation de 15,3 millions $

10,2 millions $ pour les réparations et améliorations dans les parcs provinciaux, soit une augmentation de 9,2 millions $

Moment opportun

Le professeur en économie à l’Université de Moncton Pierre-Marcel Desjardins estime que le moment est bien choisi pour dépenser davantage en infrastructures.

L’inflation [qu’on] a connue a été bénéfique pour les revenus gouvernementaux, donc les gouvernements ont quand même une marge de manœuvre , explique-t-il en ajoutant que, même si le gouvernement devait emprunter, il pourrait le faire à un taux plus faible, puisqu'il est moins à risque de défaut de paiement.

Quand qu’on parle de dépenses en capital, quand qu’on parle d’investissements, c'est quelque chose qui va avoir des impacts pour de nombreuses années , estime l’économiste.

Budget record et un économiste en redemande

M. Desjardins considère qu’en dépensant maintenant, la province pourra mieux se tirer d’affaire dans les prochaines années si l’économie lui est moins favorable.

Pierre-Marcel Desjardins, professeure en économie à l'Université de Moncton (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

C’est en partie pour cette raison qu’il croit que ce budget néo-écossais, même s’il est le plus important de l’histoire de la province, n’est pas assez généreux.

Il aurait voulu que ce budget comprenne des dépenses pour offrir Internet à haute vitesse en milieu rural et pour faire construire des logements abordables, alors que la province ne s'engage qu'à rénover des logements sociaux à l'aide 21 millions de dollars.

Pour moi, il est primordial que les gouvernements, surtout provinciaux, mais avec les partenaires du fédéral et les municipalités, investissent d’une manière importante au niveau des logements abordables, et ça, pour moi, c’est peut-être le plus gros absent de l’annonce , explique-t-il.

M. Desjardins dit que les logements abordables sont à la fois importants pour loger les Néo-Écossais, mais aussi pour permettre aux entreprises d’attirer des travailleurs et de combler leurs besoins en main-d’œuvre, particulièrement les petites et les moyennes entreprises qui n’ont pas les moyens d’en gérer ou d’en faire construire.

Braedon Clark, du Parti libéral (Photo d'archives) Photo : Robert Short/CBC

Le porte-parole en matière de travaux publics du Parti libéral, Braedon Clark, estime lui aussi que l’absence de construction de logements est le grand absent de ce budget.

Il y a une crise importante de logements dans la province , affirme-t-il. Nous avons une liste d’attente qui compte presque 7000 personnes. Plusieurs d’entre elles attendent depuis des années, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes avec des enfants.

De son côté, le ministre des Finances, Allan MacMaster, dit qu’une annonce concernant le logement sera faite au printemps.

Pas dans cette annonce , dit-il. Il y a une stratégie de logements qui s’en vient ce printemps et je crois que c'est quelque chose que vous devriez suivre.