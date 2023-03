Assurance maladie : plus de renouvellements dans les CLSC en raison des ratés de la SAAQ

Étant donné que ces demandes peuvent aussi être faites dans les CLSC , le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean affirme qu'elles ont triplé dans les dernières semaines. Ce sont 15 à 20 demandes quotidiennes par secteur.

La direction affirme cependant que ce surplus a été bien absorbé et n'entraîne aucune attente supplémentaire.

Ce surplus peut provenir du fait que pour renouveler la carte d'assurance maladie, il était possible également de se rendre dans un point de service de la SAAQ pour la prise de photo. Ces points de service ont connu un grand achalandage depuis le lancement de la plateforme SAAQclic.

De plus, la RAMQ a annoncé cette semaine qu’il est temporairement possible de transmettre par la poste son formulaire de renouvellement rempli et signé à la Régie de l’assurance maladie. Les gens n’ont pas à fournir de photo, car la Régie utilisera celle se trouvant déjà au dossier , avait répondu vendredi Mélissa Bradette, conseillère cadre aux communications et relations médias au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Du renfort à la SAAQ

Il sera plus simple d'accéder à son compte SAAQclic dès mardi, selon la ministre des Transports et de la Mobilité durable Geneviève Guilbault et le ministre de la Cybersécurité et du Numérique Éric Caire.

Ils annoncent la mise en place d’un service d’accompagnement à la succursale de Jonquière. Les utilisateurs pourront donc faire leur inscription à la plateforme en ligne à partir du comptoir d’une SAAQ .

Cette annonce laisse toutefois perplexe le président régional pour le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), Jimmy Tremblay.

Sauf qu'on se demande où ils ont pris le personnel. [...] Déjà qu'on avait un problème au niveau du recrutement avant ça, avec la pénurie de main-d'œuvre et même les employés sur place. Là, j'ai parlé à des membres qui ne sont pas au courant. De quelle façon ça va s'implanter? Puis combien de personnes vont venir en renfort? , a-t-il indiqué.

Jimmy Tremblay est le président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Ce sont sept centres de services qui sont visés par le nouveau service d’accompagnement, soit ceux de Langelier, Gatineau, Laval, Longueuil, Lebourgneuf, Drummondville et Saguenay.

Rappelons que vendredi, la ministre Geneviève Guilbault avait annoncé que 150 employés allaient être envoyés en renfort dans ces sept centres de service.

Avec les informations de Louis Martineau et Maxime Hébert-Lévesque.