Netflix, grand gagnant des plateformes de diffusion avec six Oscars

La seule autre plateforme rivale, Apple TV+, n’a remporté qu’un seul prix.

L’exploit de Netflix a été relevé surtout grâce au film À l’Ouest, rien de nouveau (All Quiet on the Western Front). Le long métrage allemand a récolté les statuettes dans les catégories du meilleur long métrage étranger, de la meilleure photographie, de la meilleure conception de production et de la meilleure musique originale.

Netflix a également remporté le trophée du meilleur long métrage d'animation pour Pinocchio, de Guillermo del Toro, alors que la compétition était féroce auprès de productions de DreamWorks, de Sony Pictures et de Pixar.

Apple TV+, quant à elle, a remporté l'Oscar du meilleur court métrage d'animation avec L’enfant, la taupe, le renard et le cheval (The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse), coiffant au fil d'arrivée l'œuvre canadienne Le matelot volant (The Flying Sailor)