Qui est Daniel Roher, le réalisateur canadien du documentaire oscarisé Navalny?

Il y a quelqu'un qui n'a pas pu être des nôtres ce soir : Alexeï Navalny, le chef de l'opposition russe, qui reste en détention à l'isolement en raison de ce qu'il appelle – je veux m'assurer de bien citer ses mots – la guerre d'agression injuste de Vladimir Poutine en Ukraine , a lancé le réalisateur de 30 ans en soulevant la statuette.

Mon mari est en prison, simplement car il a dit la vérité. Mon mari est en prison, simplement car il défend la démocratie , a ajouté Ioulia Navalny.

La victoire du documentaire Navalny aux Oscars, qui décrit l'ascension politique d'Alexeï Navalny, la tentative d'assassinat à laquelle il a difficilement survécu, et son emprisonnement, a même trouvé écho jusque dans les murs du Kremlin, qui a dénoncé une politisation du cinéma lundi.

Des Ukrainiens et des Ukrainiennes ont pour leur part dénoncé le fait que leur président Volodymyr Zelensky n’ait pas pu parler aux Oscars, mais qu’Alexeï Navalny, qui a déjà tenu des propos ambigus sur l'annexion de la Crimée par le passé, occupe le devant de la scène.

L'opposant russe Alexeï Navalny en 2019. Photo : Getty Images / DIMITAR DILKOFF

De Toronto au reste du monde

Avant de faire rayonner ses histoires de Los Angeles à Moscou, Daniel Roher a commencé à réaliser des documentaires de la façon la plus modeste qui soit : avec une petite caméra vidéo reçue en cadeau.

À l’âge de quinze ans, le jeune cinéaste traînait déjà l’appareil un peu partout dans les rues de Toronto, captant des scènes de la vie quotidienne. Puis, au fil d’études qui l’ont mené jusqu’aux États-Unis, il a tranquillement apprivoisé l’art documentaire.

J'ai appris que la réalisation de documentaires était un merveilleux moyen d'explorer le monde et de découvrir de nouvelles cultures, explique-t-il. Pour moi, c'était un moyen de communication très stimulant et cool.

Pour ses premiers projets, Daniel Roher a adopté une technique simple, mais efficace : se rendre quelque part qu’il trouvait intéressant avec l’espoir de dénicher une histoire. C'était un exercice pour développer le courage d'aller partout dans le monde , dit-il.

Le réalisateur canadien Daniel Roher et l'équipe de «Navalny». Photo : Getty Images / Mike Coppola

Dans sa vingtaine, le jeune cinéaste s’est notamment rendu en Uganda pour documenter la vie d’un boxeur, et à la frontière entre la bande de Gaza et Israël pour mesurer les conséquences du conflit israélo-palestinien sur le quotidien des jeunes.

Le TIFF avant les Oscars

La carrière de Daniel Roher a pris son envol en 2018, année durant laquelle il s’est associé à CBC Short Docs pour Finding Fukue. Pour ce court métrage documentaire, il a suivi sa professeure de guitare au Japon à la recherche d'une amie d'enfance perdue de vue depuis longtemps.

Fort de cette expérience, il a ensuite réalisé Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band, un film documentaire sur The Band, groupe formé à Toronto qui a accompagné des grands noms de la chanson comme Elton John. L'œuvre a été présentée en ouverture du Festival international du film de Toronto (TIFF) en 2019.

Daniel Roher rehausse maintenant les attentes avec Navalny. Avant de remporter un Oscar, le film documentaire produit par HBO Max et CNN Films s’était aussi illustré aux BAFTA dans la catégorie du du meilleur documentaire. L'œuvre a également été présentée en avant-première en janvier au Festival du film de Sundance.