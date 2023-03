Constitution de Mashteuiatsh : une version finale rédigée d’ici la fin de l’été

En octobre dernier, les Innus de Mashteuiatsh ont pu se prononcer sur la première version d'une constitution. Dans un document de 26 pages, l'ébauche réaffirme les valeurs de la communauté et son rapport au territoire, en plus de proposer des mesures de protection de sa langue, le nehlueun.

Toutefois, le plus gros morceau demeure la gouvernance.

Ainsi, la Commission Tipelimitishun propose de séparer les pouvoirs exécutif et législatif. Elle affirme aussi son pouvoir de mettre en place son propre système judiciaire.

Ça ne changera pas le monde. Ça veut dire que demain matin, on va continuer à donner des programmes et des services à la population, on va continuer à recevoir du financement des gouvernements. Les lois d’application générale fédérales et provinciales vont continuer à s’appliquer dans certains domaines. Mais du moment où on applique nos compétences dans un domaine, on vient prendre notre place et c’est ça qui s’applique et c’est ça qui a préséance , a expliqué la présidente de la Commission Tipelimitishun, Hélène Boivin.

Dans les cinq derniers mois, l'ensemble des membres, qu'ils se trouvent à Mashteuiatsh ou à l'extérieur, ont pu formuler des commentaires ou déposer des mémoires pour bonifier la Constitution. La commission analysera les propositions en vue de rédiger le texte final. Il sera soumis aux membres de la communauté et au conseil de bande.

Pour nous, c’est tellement évident que c’est un outil qu’on se donne qui est important pour nous, mais là, on est rendu à convaincre nos membres, parce qu’il va falloir que ça passe en référendum. C’est notre prochain défi , a souligné Sylvie Langevin, conseillère politique de Mashteuiatsh.

Le projet de constitution se fait indépendamment des négociations d'un traité entre les Innus de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan et les gouvernements. Le document contient aussi les rôles et les responsabilités des membres pour assurer la protection de leur culture.

D’après un reportage de Mélissa Paradis