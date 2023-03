Il y a 30 ans, un premier coeur était greffé à Québec

La première transplantation cardiaque réalisée dans la capitale a été effectuée par le chirurgien cardiaque, le Dr Daniel Doyle. Il est un des fondateurs du programme.

Pour les patients de l'Est

À l’époque, deux hôpitaux de Montréal effectuaient toutes les greffes cardiaques de la province. Le Dr Doyle militait pour que les patients de l’Est du Québec, mais aussi ceux du nord du Nouveau-Brunswick, puissent être opérés à Québec, plus près de leur milieu de vie.

Les patients d'ici pouvaient passer un mois dans l'attente d'un donneur à Montréal. Ce n'était pas drôle pour eux de s'éloigner avec leurs familles. C'est très coûteux des greffes cardiaques. On n'a pas eu le ok facile. Ça a pris deux ans, mais le ministre de la Santé Marc-Yvan Côté nous a donné le feu vert , raconte le Dr Doyle.

La première transplantation cardiaque a eu lieu dans un contexte particulier.

Il y avait les médias de la région, la direction de l'hôpital, les gens de Montréal qui aimaient moins ça, parce que le pool [bassin] de donneurs est très petit, mais finalement, on a bien tiré notre épingle du jeu , souligne-t-il.

Greffée depuis 20 ans

Julie Gravel a reçu une greffe du coeur il y a 20 ans, à Québec. Alors âgée de 24 ans, elle souffrait d’une malformation cardiaque. Elle se souvient encore de l’appel l’informant qu’un cœur était disponible pour elle.

Julie Gravel a été greffée du coeur il y a 20 ans. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

On rit, on pleure, on n'y croit pas jusqu'à l'arrivée de la journée. C'était le temps. Il me restait peut-être une semaine à vivre. Je me demandais tout le temps si c'était ma dernière journée ou si j'allais me réveiller demain , raconte Julie Gravel.

Depuis le début des années 90, des avancées médicales ont permis de réduire les rejets et ainsi d’augmenter substantiellement les chances de survie des personnes greffées.

Ça se passe super bien, je n'ai aucun problème. Je touche du bois, mais je suis vraiment contente. Tout est beau, aucun rejet. Je suis choyée , lance Julie Gravel.

Depuis deux mois seulement

Atteinte elle aussi d’une malformation cardiaque, Fanny Brassard-Larouche, 27 ans, à reçu un nouveau cœur le 5 janvier dernier.

Fanny Brassard-Larouche, 27 ans, a reçu son nouveau coeur en janvier dernier. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Sans cette transplantation, je ne sais pas comment j'irais. Quelques jours avant de recevoir l'appel, je n'avais vraiment plus d'énergie. Je suis vraiment reconnaissante. Ça permet à ma fille de trois ans de pouvoir grandir avec sa mère et à moi de pouvoir voir ma fille grandir. Je vais bien, je me sens déjà pratiquement normale , mentionne-t-elle.

Meilleurs traitements

Depuis la première transplantation, la façon de faire n’a pas beaucoup changé.

La technique est toujours la même, c'est une des plus simples en chirurgie cardiaque. Ce qu'il faut, c'est de la coordination. Il faut tout faire en dedans de 4 h , souligne le Dr Doyle.

Ce qui évolue davantage, c’est le développement des médicaments contre le rejet de nouveaux organes. Les chercheurs tentent également de développer des traitements pour les personnes atteintes de malformation cardiaque, afin d’éviter qu’elles aient besoin d’une greffe.

D’ici là, Julie Gravel soulève l’importance pour la population de signer, pour le don d’organes, à l’endos de la carte d’assurance-maladie.