La police de Toronto met fin à son déploiement exceptionnel dans les transports en commun

Depuis la fin janvier, le SPT déployait quotidiennement autour de 80 agents additionnels dans le système de la Commission de transport de Toronto (CTT) après une série de violentes agressions contre des passagers.

Ces patrouilleurs travaillaient en heures supplémentaire. La mesure faisait l'objet de critiques émanant notamment du secteur de la santé mentale, qui estimait qu'un financement des services spécialisés aurait été plus judicieux.

Par voie de communiqué, le SPT explique qu’il va maintenant recommencer à déployer principalement des agents en service dans le système de transport en commun et à intégrer ces patrouilles proactives dans le travail opérationnel régulier .

Un soutien supplémentaire reprendra si cela est jugé nécessaire , tandis que le service policier continuera d’intervenir pour des signalements ou des appels d’urgence.

Les agents de police patrouilleront pendant les périodes qui génèrent généralement le plus d'appels de service, quand il y a un volume élevé d'achalandage , a précisé le chef du SPT , Myron Demkiw.

Au cours du mois et demi de présence renforcée, les agents du SPT ont procédé à plus de 314 arrestations et fourni plus de 220 références à des personnes ayant besoin d'aide pour accéder à des services sociaux, notamment des abris, de la nourriture et des services de santé mentale .