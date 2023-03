Québec annonce d’autres mesures pour diminuer les temps d’attente à la SAAQ

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, ont annoncé lundi après-midi des mesures visant à diminuer les temps d’attente dans les centres de service de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) et à simplifier le processus de création d’un compte SAAQclic.