L’Université de la Saskatchewan crée un mémorial en ligne pour les victimes de la COVID-19

Une équipe de l'Université de la Saskatchewan a lancé un mémorial numérique en hommage aux personnes ayant succombé à la COVID-19, le projet Remember Lives Not Numbers. En tout, 1890 personnes ont été emportées par le coronavirus dans la province.

Un communiqué de l'Université de la Saskatchewan précise que le site web (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) a été lancé à l'occasion du troisième anniversaire de l'apparition du virus dans la province, dimanche.

Le professeur agrégé d'histoire au Collège d'arts et de science de l'Université de la Saskatchewan Jim Clifford fait partie de l'équipe responsable du projet.

Selon lui, si les médias ont d'abord suivi de près les décès, les habitants de la province se sont déconnectés de l'histoire des victimes, au fur et à mesure que la pandémie a pris de l'ampleur.

Je me souviens de certaines histoires marquantes racontées dans les médias au cours des premiers mois de la pandémie, qui ont permis de faire le lien entre le nombre de décès et les vies perdues , ajoute-t-il.

Nous avons collectivement pleuré Alice Grove et Fred Sasakamoose. Mais, au fur et à mesure que les chiffres augmentaient, nous devions probablement éviter de penser à l'ampleur de la perte pour ne pas être submergés , ajoute Jim Clifford.

Pendant près de deux ans, les décès individuels ont été convertis en statistiques et en graphiques présentés quotidiennement « sur le tableau de bord du gouvernement, en couverture des journaux et dans les bulletins d'information de la radio et de la télévision », d'après le communiqué de presse.

Selon l'Université de la Saskatchewan, bien que les rapports quotidiens sur les décès liés à la COVID-19 ont pris fin le 6 février 2022, il y a eu 800 décès depuis lors.

« Pour chaque personne, nous avons inclus un bref résumé de sa vie, tel qu'il a été rapporté dans les nécrologies par les membres de la famille et les amis [et] dans de rares cas, un lien vers un article de presse permettant d'en savoir plus. » — Une citation de Jim Clifford, professeur agrégé d'histoire au Collège d'arts et de science de l'Université de la Saskatchewan

Répertorier ces personnes décédées n'a pas été une tâche facile pour l'équipe, selon un autre de ses membres, Patrick Chassé.

Nous avons essayé de nous concentrer sur la grande diversité des personnes que nous avons perdues et de penser à ce qu'elles ont apporté à cette province et à l'impact qu'elles ont laissé en Saskatchewan, qu'il soit grand ou petit , affirme-t-il.

L'équipe espère que la communauté contribuera à identifier les personnes manquantes dans le mémorial. Le site Internet de Remember Lives Not Numbers ( Souvenez-vous des vies, pas des chiffres ) offre la possibilité d'ajouter des informations aux proches des personnes décédées de la COVID-19.

Je fais partie des nombreuses personnes en Saskatchewan qui ont perdu des proches durant la pandémie de COVID-19 et qui n'ont pas pu assister à un service commémoratif ou vivre leur deuil avec des amis pour rendre hommage à leur vie , déclare la professeure à l'Université de la Saskatchewan et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire de la médecine Erika Dyck.