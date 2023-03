Conflit avec la CCN : Chelsea veut demander l’aide de l’Union des municipalités du Québec

Lors de la session du conseil municipal, mardi soir, les élus seront appelés à voter sur une résolution pour en faire la demande formelle à l’ UMQ .

Le mois dernier, la Municipalité avait annoncé qu’elle porterait en appel la décision de la Cour fédérale, qui avait rejeté sa demande de contrôle judiciaire.

Selon le maire, Pierre Guénard, l’ UMQ pourrait débloquer des fonds afin de l'aider à poursuivre le processus, mais elle pourrait aussi lui offrir un support juridique.

Ce n’est pas seulement un montant financier, mais bien une expertise qui [s’ajouterait] dans le dossier avec l’ UMQ , explique-t-il.

Pierre Guénard, maire de Chelsea (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

L’ UMQ et la Ville de Gatineau, qui est aux prises avec un conflit similaire, ont déjà signifié leur soutien à la Ville de Chelsea le mois dernier, quand elle a confirmé qu’elle allait interjeter appel.

L’ UMQ lui avait par ailleurs offert un soutien financier de 10 000 $ par le passé. Si le conseil municipal entérine la résolution mardi soir, l’ UMQ devra encore déterminer si elle aidera à nouveau la Municipalité. Une décision devrait être prise en avril.

M. Guénard insiste sur le précédent majeur que pourrait créer ce litige avec la CCN , ce qui justifierait une intervention de l’ UMQ , selon lui.

Toutes les municipalités et villes canadiennes qui ont des terrains fédéraux sont touchées par le récent jugement qui vient invalider une partie de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts , soutient-il.

Un conflit de longue date

La Ville de Chelsea réclame près de deux millions de dollars en taxes à la CCN .

En février 2021, un comité fédéral qui a agi à titre de médiateur dans ce dossier a recommandé que la CCN verse des centaines de milliers de dollars en taxes impayées à la municipalité, ce qu’elle s’était engagée à faire.

En novembre de la même année, la Municipalité de Chelsea s’est finalement tournée vers la Cour fédérale, reprochant à la CCN de ne pas avoir tenu parole.

Jusqu’à présent, la Ville de Chelsea a dépensé environ 250 000 $ en frais juridiques dans ce conflit, mais elle n’a pas l’intention de lâcher le morceau pour autant.

Comme membre du conseil [municipal], on se doit de parler pour nos résidents, puis d’assurer le respect pour nos résidents puisque ce sont de gros montants. Une partie a été payée, mais il y a encore un manque à gagner , affirme le maire Guénard.

Au moment d’écrire ces lignes, la CCN n’avait toujours pas donné suite à notre demande de commentaire.

En janvier dernier, elle avait rapporté avoir versé 1,8 million de dollars en paiement de remplacement d’impôts pour les propriétés faisant l’objet du litige pour les années 2018, 2019 et 2020, et un peu plus d’un million pour ces mêmes propriétés en 2021 et 2022.

Avec les informations de Camille Boutin et de Maude Ouellet