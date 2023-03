Affaire Carpentier : des bénévoles spécialisés auraient aimé contribuer davantage

L'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) déplore avoir subi un certain préjugé de la part de la Sûreté du Québec en juillet 2020. Selon elle, cette situation a empêché le déploiement de ressources spécialisées supplémentaires pour participer aux recherches pour retrouver Norah, Romy et Martin Carpentier.

Les audiences de la Commission d'enquête publique du coroner sur les décès des soeurs Carpentiers ont repris, lundi, pour une 11e journée. L'occasion d'entendre l'ancien policier de la GRC Guy Lapointe, qui occupe depuis 2013 la présidence de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS).

Selon M. Lapointe, si la Sûreté du Québec n'a pas sollicité davantage de ressources de l'AQBRS aux premières heures des recherches, c'est parce que leur travail était peu valorisé au sein du corps policier. Je perçois ça comme un préjugé envers le mot ''bénévole'', qui est systémique parce qu’on veut protéger des jobs , a témoigné celui qui a oeuvré plus de 30 ans dans la GRC.

Ancien policier, Guy Lapointe est président de l'Association québécoise de recherche et sauvetage (AQBRS) et il entraîne des chiens de sauvetage depuis de nombreuses années (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Guy Lapointe dit comprendre l'importance des policiers dans les recherches sur le terrain, mais il croit que la SQ aurait eu avantage à solliciter l'aide de ses marcheurs formés de l' AQBRS , en juillet 2020.

Les quelque 600 bénévoles au Québec, accrédités par le ministère de la Sécurité publique, possèdent une dizaine de formations liée aux recherches terrain, dont la lecture des cartes et boussoles, les techniques de ratissage de jour et de nuit et la protection d'une scène de crime. Ça nous donne une expertise incroyable , a témoigné l'ancien policier.

À ces formations s'ajoute chaque année une dizaine de pratiques sur le terrain.

21 marcheurs disponibles, 4 demandés

21 marcheurs formés par l' AQBRS auraient pu être dépêchés à Saint-Apollinaire dès le 9 juillet 2020, dont sept se trouvaient déjà dans le secteur.

Or, la Sûreté du Québec a seulement formulé une demande le 10 juillet, selon Marie Cauchon, coordinatrice à l' AQBRS et qui dirige le Groupe de recherche et sauvetage Québec-Métro.

À sa grande surprise, ce jour-là, on lui a demandé seulement quatre bénévoles spécialisés.

« On a toujours des membres qui sont disponibles. Si c’est cinq membres, c’est cinq membres, mais on peut en faire venir d’un district limitrophe. » — Une citation de Marie Cauchon, coordinatrice à l'AQBRS et qui dirige le Groupe de recherche et sauvetage Québec-Métro

Des membres de l'équipe spécialisée en recherche terrain de la SQ ont témoigné devant le Coroner que toutes les ressources disponibles pour ratisser les bois dès le 9 juillet auraient été les bienvenues.

Marie Cauchon, responsable des opérations, Recherche et sauvetage Québec-Métro (RSQM) (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le 10 juillet au matin, soit près de 36 h après la disparition du trio Carpentier, moins d'une dizaine de chercheurs spécialisés étaient affectés aux recherches sur le terrain. Il faudra attendre jusqu'à 13 h avant que les bénévoles de l' AQBRS commencent leur travail.

Le jour suivant, le 11 juillet, seulement huit bénévoles spécialisés sont demandé par la Sûreté du Québec. Les corps des jeunes filles sont retrouvés quelques heures plus tard. Deux bénévoles participent à la macabre découverte, selon Mme. Cauchon.

Près de trois ans après les faits, Marie Cauchon se demande pourquoi ses équipes n'ont pas été demandées plus tôt.

« On est formés. On est entraînés. On est autonomes. On a l’expertise. On a la disponibilité » — Une citation de Marie Cauchon, coordinatrice à l'AQBRS et qui dirige le Groupe de recherche et sauvetage Québec-Métro.

L' AQBRS dit avoir mené 47 opérations de recherche en 2022. À chaque fois, on a été capable de fournir ce qu’on nous demandait. Parfois, on était même plus , a témoigné Guy Lapointe pour illustrer la disponibilité de ses bénévoles.

L'association reçoit 50 000 $ par année du ministère de la Sécurité publique pour équiper ses membres. Avec le nombre de recherches auxquelles je participe, je pense que c’est important d’augmenter , a laissé entendre M. Lapointe.

Recherche de nuit

Les témoins de l' AQBRS ont été plusieurs fois questionnés sur leur capacité à mener des recherches la nuit. Marie Cauchon et Guy Lapointe sont unanimes : leurs bénévoles auraient pu être sollicités dès le soir du 8 juillet.

À ce moment-là, les policiers n'avaient pas encore déterminé que Martin Carpentier était un homme dangereux et qu'il avait enlevé ses filles. Un maître-chien avait également ratissé plusieurs secteurs.

Les bénévoles, dans ce contexte, ne nécessitaient pas de protection policière, croit Mme Cauchon.

Mercredi soir (8 juillet), on aurait pu sortir. Cette année-là, on a fait trois recherches de nuit. On est formés. dit-elle.

Le premier soir, on n’a pas d’indice qu’il est violent. Je pense qu’on aurait pu être déployé , ajoute Guy Lapointe.

Communication

Dans la procédure, les bénévoles de l' AQBRS sont sollicités par le Centre des opérations gouvernementales (COG). Celui-ci qui agit comme une courroie de transmission entre les policiers et les bénévoles.

Or, le 9 juillet, cette courroie de transmission n'a pas été efficace, selon l'ancien policier Lapointe.

Ils ne savent pas vraiment nos besoins , critique Guy Lapointe, notamment sur l'importance d'avoir le niveau de dangerosité que représentait réellement Martin Carpentier ce jour-là pour les marcheurs bénévoles.

Si l' AQBRS avait pu avoir cette information, elle aura pu procéder à l'envoi rapide de bénévoles.

En juillet 2020, les policiers ont ratissé les forêts à la recherche des soeurs Carpentier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il y a un problème de communication, autant au niveau de la SQ que le COG, qui ne connaissent pas vraiment nos besoins , a réitéré M. Lapointe au Coroner Luc Malouin.

Augmentation

L'AQBRS dit toutefois avoir vu un changement depuis l'affaire Carpentier quant aux recours à leur service par les autorités.

En 2019, sur les 120 cas de disparition signalés par le COG, l'AQBRS devait intervenir dans 20 % des cas.

En 2022, elle est intervenue dans 52 % des cas. On est très contents , ajoute M. Lapointe.

Chaos

Un enseignant en philosophie, Gabriel Trottier, a également témoigné du chaos qui régnait à Saint-Apollinaire, le 11 juillet. Ce dernier avait décidé de porter main forte spontanément aux recherches des fillettes.

Après avoir parlé au téléphone avec la SQ, on lui confirme que son aide est la bienvenue. Il se rend sur place avec un ami.

C’était vraiment désorganisé. Moi, je n’ai pas vu de bénévole structuré. J’ai juste vu du monde partout , a-t-il expliqué au Coroner.

Sur l'heure du midi, avec la découverte des corps, Martin Carpentier devient un fugitif. Aucune consigne, aucune description. On a même été étonné de ne pas s’être fait dire : retournez chez vous , a-t-il témoigné.

Les audiences se poursuivent mardi.