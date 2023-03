Des boutiques de vélo en Alberta prévoient des rabais grâce à des stocks regarnis

Besoin de pièces ou d’un nouveau vélo pour la saison estivale? Des aubaines dans les magasins de vélos sont à prévoir à travers l'Alberta, selon des propriétaires de magasins, après près de trois ans de pénurie et de hausse des prix dans l’industrie à cause de la pandémie.

Quelques entreprises ont baissé leur prix , explique Bob Grunewald, directeur du marketing pour la boutique de vélos Bow Cycle and Sports, à Calgary. Nous voyons beaucoup d’offres avantageuses ou juste de meilleurs prix.

C’est tout un contraste après des années difficiles pour les amateurs de vélo qui ont dû composer avec des retards d’approvisionnement et une hausse des prix, autant pour les vélos que pour les pièces, dus à la hausse des prix de transport durant la pandémie.

« Nous avons vu le prix des vélos d’entrée de gamme augmenter d’environ 200 $ et plus vous regardiez pour un vélo haut de gamme, plus le prix augmentait allant jusqu’à 1000 $ de plus pour certains vélos. » — Une citation de Bob Grunewald, directeur du marketing, Bow Cycle and Sports

Retour des stocks

La popularité du vélo a explosé dans les premiers mois de la pandémie partout au pays. Nous avions des réserves normales en mars 2020 et quand les mesures sanitaires sont entrées en vigueur, nous avons complètement épuisé tout ce que nous avions très rapidement , remarque Scott Clark, gérant du magasin Ridley’s Cycle dans le quartier Kensington à Calgary.

Au cours des deux années suivantes, l’approvisionnement était difficile et les stocks rentraient au compte goutte. Cette pénurie semble révolue pour l’été 2023.

« Nous sommes de retour avec un flux normal de l’industrie. Nous devrions être en mesure de servir 99,9 % de notre clientèle. » — Une citation de Scott Clark, gérant, Ridley’s Cycle

Les clients qui cherchent à se procurer un modèle très spécifique de vélo ou une pièce en particulier pourraient encore devoir attendre un ou deux mois supplémentaires toutefois, selon Scott Clark. Cela reste une situation nettement plus enviable que les nombreux mois d’attente auxquels ont dû faire face les cyclistes lors des trois dernières années.

Les boutiques commencent déjà à être achalandées. Photo : Radio-Canada / Mark Matulis

Simone Lee a attendu près d’un an et demi pour recevoir un système de conversion pour transformer son vélo trois vitesses en vélo électrique. Elle voulait se remettre au vélo pendant la pandémie et espérait pouvoir se rendre au travail à vélo malgré les pentes à surmonter.

Je suis déçue , affirme Simone Lee qui vient tout juste de recevoir sa roue et la pile commandées en décembre 2021. C’est encore dans la boîte. [...] Je n’ai toujours pas pu me rendre au travail à vélo, ça a causé un important délai pour ce projet!

Elle pourra enfin s’y mettre et laisser de côté la voiture lorsque la neige fondera au cours des prochaines semaines, en espérant que l’attente ne soit pas trop longue pour obtenir un rendez-vous avec le mécanicien. Début mars, nous avons commencé à être plus occupés, on s’attend à ce qu’avril et mai soient complètement fous , prévient Scott Clark.

Avec les informations de Laurence Brisson-Dubreuil