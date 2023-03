Fermeture de la dernière section du sentier Nestaweya, à Winnipeg

La dernière section du sentier Nestaweya, qui longe les rivières Rouge et Assiniboine, à Winnipeg, a fermé lundi matin pour la saison, selon La Fourche. La fermeture du sentier fluvial a commencé il y a quelques semaines en raison de la remontée des températures et de la diminution de l’épaisseur de la glace.

L’attraction fluviale comprend 6 km de sentiers de marche et de patinage, ainsi que 13 km de pistes de ski.

Le sentier Nestaweya a été praticable à partir du jour de l’An et est resté ouvert pendant 72 jours, soit à 3 jours près du record de longévité de 75 jours, enregistré en 2019.

La Fourche estime que, en 2023, 220 000 personnes ont emprunté le sentier de la rivière, qui était bordé de 695 arbres de Noël recyclés et comprenait 26 cabanes chauffantes réparties entre les quais Hugo et la promenade Churchill.

Selon le responsable des communications et de la commercialisation à La Fourche, Zach Peters, le nombre de visites est proche des niveaux d’avant la pandémie.

Nous sommes ravis que voir les gens sont revenus sur le sentier, qu’il s’agisse de marcheurs, de patineurs, de skieurs ou de cyclistes, qui profitent tous de cette célébration de l’hiver que nous pouvons avoir ici à Winnipeg , mentionne-t-il.

Plus de 3 millions de litres d’eau ont été pompés de la rivière pour entretenir la piste. Près de 1200 kilomètres ont été parcourus par des surfaceuses pour aplanir la glace.

Selon Zach Peters, les équipes chargées d'entretenir la glace ont travaillé de jour comme de nuit lorsque le sentier était ouvert, afin de la maintenir dans le meilleur état possible pour les patineurs.

Bien que le sentier Nestaweya soit fermé jusqu’à l’hiver prochain, la Fourche étudie déjà les moyens de l’améliorer à l’avenir.