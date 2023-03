Des travailleurs inquiets de l’avenir de l’usine Graphic Packaging d’East Angus

La visite des dirigeants de l’entreprise en février a semé le doute auprès du personnel. Ils construisent une nouvelle usine au Texas, et puis cette nouvelle usine là va produire l’équivalent de quatre vieilles usines , raconte Jean St-François.

Ce dernier affirme que la direction n'a pas été plus rassurante quant à l’avenir des travailleurs d'East Angus. La direction a été claire et transparente là-dessus : tout va dépendre de l’évolution du marché, comment le tonnage va augmenter.

« La nouvelle usine, cela va prendre trois ans avant qu’elle ne soit en fonction. D’ici trois ans, l’évolution du marché va faire qu’une, deux, trois ou quatre des vieilles usines vont rester en vie, mais on ne sait pas lesquelles. » — Une citation de Jean St-François, président du syndicat des employés

Des primes pour garder le personnel

Le syndicat a sondé ses membres et, selon Jean St-François, cette situation en inquiète plusieurs. Certaines personnes m’ont dit : "J’ai fait des entrevues ailleurs. Aussitôt que j’ai une confirmation, un téléphone, je ne finis même pas mon quart de travail. Je quitte sur-le-champ". D’autres ont toutefois mentionné qu’ils comptaient mettre l’épaule à la roue.

Selon le travailleur, pour éviter le départ en masse d'employés devant le flou qui subsiste, la direction leur a d'ailleurs proposé une prime de rétention pouvant s'élever jusqu'à 54 000 $ après trois ans. Les travailleurs reçoivent dans un compte un montant de 1500 $ par mois pour chaque mois travaillé , explique-t-il.

« Si l’usine reste ouverte, la somme va être versée quand même, on continue à opérer. C’est vraiment pour la rétention du personnel, pour ne pas que les gens s’en aillent. » — Une citation de Jean St-François, président du syndicat des employés

L'usine Cascades d'East Angus a fermé ses portes en 2014. Photo : Radio-Canada

La mairesse soutient qu'elle est plutôt rassurée

La mairesse d'East Angus, Lyne Boulanger, se montre quant à elle plutôt rassurante face à la situation. C'est toujours inquiétant quand on a déjà vécu une [fermeture d'usine], mais après notre rencontre que nous avons eue avec les dirigeants, le lendemain qu'ils l'ont annoncé aux employés, on est quand même confiants.

Elle affirme que les dirigeants ont longuement rappelé les qualités de l'usine, notamment son emplacement et la qualité de la main-d'œuvre. De plus, les propriétaires ont également mentionné que, si l'usine américaine ne réussit pas à suffire à la demande, elle va devoir faire appel à celles qui sont déjà en fonction. Juste la styromousse. Quand on va chercher de la viande à l'épicerie, cela se trouve dans des barquettes de styromousse. Souvent, on va chercher du take-out. Tout cela va être éliminé du marché et remplacé par des produits de carton que Graphic est capable de produire.

Des éléments qui ont apaisé les craintes de la mairesse. Moi, je m'accroche au positif.

« On a une petite usine. C'est une bonne nouvelle, car elle peut changer facilement de produits. Ce n'est pas comme une grosse usine. » — Une citation de Lyne Boulanger, mairesse d'East Angus