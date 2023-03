Avril Lavigne et The Weeknd sur les blocs de départ pour le gala des Junos 

L'acteur de Shang-Chi et la légende des dix anneaux animera la célébration de la musique canadienne pour une deuxième année consécutive, cette fois depuis Edmonton, où cinq prix Juno bien en vue seront remis, dont ceux de l’album de l'année et de la révélation de l'année, ainsi que le prix du public décerné par les téléspectateurs et téléspectatrices.

The Weeknd a déjà remporté quatre prix Juno samedi. Photo : Getty Images

Parmi les artistes encore en compétition après une première cérémonie tenue samedi, où la plupart des trophées ont été remis, figurent Avril Lavigne, Tate McRae et les jeunes talents Preston Pablo et Rêve, qui détiennent tous et toutes deux nominations.

The Weeknd est également en lice pour deux autres trophées, après être sorti grand gagnant samedi avec une récolte de quatre prix, dont celui de l'artiste et du simple de l'année pour Sacrifice.

Nickelback intronisé et un hommage au hip-hop canadien

Au cours de la soirée, Nickelback sera intronisé au Panthéon de la musique canadienne, avant de monter sur scène pour une prestation.

Nickelback s'est formé en 1995 à Hanna, en Alberta. Photo : Facebook/Nickelback

Parmi les autres artistes qui se produiront, on compte Jessie Reyez et Tenille Townes, ainsi que Kardinal Offishall et Haviah Mighty, qui piloteront un hommage à l'apport canadien dans les 50 ans du hip-hop.

La remise des prix Juno sera diffusée en direct du Rogers Place sur CBC-TV et CBC Gem à 20 h.