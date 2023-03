L’avalanche d’information au bout du clic et les longs mois de restrictions dans les voyages auraient pu signer la mort des agences de voyages. Au contraire, ces spécialistes du tourisme disent être débordés de demandes.

L’achalandage est tel qu’Amanda Amyotte a sauté le pas l’année dernière : après 15 ans de planification de voyages à temps partiel, elle est passée à temps plein. L’avalanche de demandes m’a forcé la main.

En 2022, elle a organisé 110 voyages, soir plus du double que durant ses meilleures années prépandémie.

L’Association canadienne des agences de voyages (ACTA) entend le même son de cloche de la part de tous ses membres, même si elle n’a pas de statistiques à l'appui. Selon la présidente, Manon Martel, l’arrivée soudaine de la pandémie a aidé son industrie à revenir à l’esprit du public.

Si on parle positivement, la pandémie aura permis à l’industrie des agences de voyages de reprendre du galon dans le sens que, au début de la pandémie, les gens qui n’avaient pas affaire à des agences de voyages se sont retrouvés le nez à l’eau. Ils étaient pris à l’autre bout du monde, c’était un peu le branle-bas dans les aéroports , raconte-t-elle.

Un contact humain indispensable?

Les mois de restriction de voyages ont été difficiles pour les agences, mais la reprise compliquée du tourisme a valorisé leurs services, comme l'explique Manon Martel.

Les annulations de vols et les histoires de bagages perdus se sont multipliées durant les périodes de forte affluence comme durant l’été et en décembre 2022.

Advenant n’importe quelle situation, [les voyageurs] ont toujours quelqu’un au bout de la ligne et non pas une machine ou un clavardage. On sait très bien que, quand il arrive des situations extraordinaires comme ça, parler à un humain calme.

« Le service après-vente a toujours existé. [Mais] là, on est submergés. » — Une citation de Manon Martel, directrice de l'ACTA

La complexité des règles de voyage joue aussi un rôle dans ce retour en vogue des agences, selon Wayne Smith, professeur à l’École d’hôtellerie et de gestion du tourisme Ted-Rogers, de l’Université Toronto Metropolitan.

Les assurances de voyage sont à nouveau de plus en plus importantes et [un agent de voyages] peut trouver la meilleure couverture pour vous. [...] Si vous perdez vos bagages, êtes-vous couvert? Si des vols sont annulés, comment rentrez-vous à la maison? Toutes ces questions contribuent à un retour en force des agences de voyages , explique-t-il.

Le goût de voyages uniques

Amanda Amyotte évoque d’autres facteurs. Son agence, Vivid Travel, se spécialise dans le sur-mesure et, donc, des voyages plus coûteux, hors des tout-inclus.

Les gens ont réalisé durant la pandémie que, s’ils avaient un voyage de rêve à faire avec leur famille, ils ne devaient plus attendre. En plus, les gens ont pu économiser leurs revenus , estime-t-elle.

Eric Slatter estime que payer la planificatrice de voyages Amanda Amyotte lui permet d'économiser du temps et lui offre la tranquillité d'esprit. Photo : Radio-Canada / Guy Moquin

Parmi ses clients, elle remarque de plus en plus de familles qui délaissent les tout-inclus pour privilégier les voyages culturels en Europe et en Asie.

Eric Slatter, qui vit à Edmonton, l’a ainsi sollicitée pour organiser un voyage en Italie pour sa femme, leurs trois filles et lui.

Il y a tellement d’information disponible sur Internet que c’est tout un défi de les déchiffrer et de décider de la meilleure activité , explique-t-il. Pour lui, l'économie de temps et la tranquillité d'esprit offertes par un conseiller en voyages valent son pesant d'or.

De plus en plus d’agences de voyages demandent des frais pour leurs services plutôt que de dépendre de commissions. Selon Wayne Smith, cela valorise encore plus le rôle de l’agence de voyages comme défenseur de son client.

Tous ces changements confortent en tout cas Manon Martel.