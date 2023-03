Les Jésuites du Canada révèlent les noms de 27 prêtres accusés d’abus sexuels

Avertissement : les passages qui suivent pourraient troubler certains lecteurs.

Au cours des trois dernières décennies ou plus, des révélations d’abus graves commis par des membres du clergé remontant à plusieurs générations ont été mises en lumière, et l’Église a été lente à réagir , a déclaré le père Erik Oland, Supérieur provincial des Jésuites du Canada, dans une lettre aux fidèles affichée sur le site Web des Jésuites du Canada.

En rencontrant les victimes, en écoutant leurs récits et en lisant les rapports sur leurs expériences, nous avons ressenti de la honte et sommes devenus conscients que la seule voie à suivre est celle de la vérité, de la guérison et de la réconciliation.

En décembre 2019, l'ordre religieux a annoncé qu'il publierait les noms après un audit complet de 60 ans de fichiers avec l'aide de King International Advisory Group, une organisation indépendante d'évaluation des risques.

L'ordre religieux de l'Église catholique avait initialement prévu de publier la liste avant janvier 2021. Dans sa lettre lundi, M. Oland a attribué le retard à un ralentissement lié à la pandémie de COVID-19.

Radio-Canada n'a pas vérifié de manière indépendante les allégations contre les 27 hommes sur la liste  (Nouvelle fenêtre) . La majorité d'entre eux sont morts.

La grande majorité des cas ont fait surface après la mort de l'auteur présumé, selon la déclaration d'Erik Oland. Il a également noté que certaines des affaires n’ont jamais été menées devant la justice pénale ou civile.

Tout le monde ne considérera pas la publication de la liste comme une mesure positive , poursuit le communiqué.

Nous sommes conscients que le fait de voir le nom d’un agresseur imprimé peut rouvrir de vieilles blessures. Néanmoins, nous publions cette liste en partie à la demande des victimes et des groupes de défense des victimes afin de favoriser la guérison, de reconnaître la gravité de leur traumatisme et de leur souffrance, de valider leur expérience et de promouvoir la justice et la transparence.

L'ordre des Jésuites du Canada revendique près de 250 membres au Canada.

M. Oland encourage toute personne ayant subi des abus sexuels de la part d'un Jésuite de contacter le 911, l'agence de protection de l'enfance locale ainsi que l'ordre religieux.