Les Foreurs se retrouvent sans gardiens de but

On sait déjà que la saison du vétéran William Blackburn est terminée, lui qui a été opéré à un genou la semaine dernière. Son adjoint Mathys Fernandez souffre pour sa part d’une mononucléose qui le tiendra à l’écart pour une période indéterminée. Le gardien affilié Frédéric Cousineau, rappelé en renfort il y a deux semaines, est quant à lui blessé à une cheville.

L’entraîneur-chef et directeur-gérant des Foreurs, Maxime Desruisseaux, reconnaît que la situation est loin d’être idéale pour son équipe, qui lutte pour assurer sa place en séries éliminatoires.

« On ne voit pas ce genre de situation souvent, mais pour nous, ça arrive deux saisons de suite. Il y a une part de malchance là-dedans. C’est un beau défi pour le reste du groupe. » — Une citation de Maxime Desruisseaux

On est dans une course à finir et il faut amasser le plus de points possible au classement, même si la situation qu’on vit est spéciale. On a été honnêtes avec le reste de l’équipe. On dit aux gars de contrôler ce qu’ils peuvent contrôler et de tout donner pour aider les gardiens qui viennent en renfort , ajoute Desruisseaux.

L'entraîneur-chef des Foreurs, Maxime Desruisseaux, s'active sur le téléphone afin de trouver des gardiens de but pour la prochaine fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Dominic Chamberland

Au cours du dernier week-end, les Foreurs ont fait appel à deux gardiens du junior AAA, soit Mathis Lussier, des Inouks de Granby, et Xavier Sarault, des Braves de Valleyfield, récoltant trois points sur une possibilité de six lors d'un voyage de trois matchs en autant de jours à Baie-Comeau et à Chicoutimi.

Sur le téléphone

Pour la suite des choses, Maxime Desruisseaux devra négocier avec des équipes juniors AAA ou collégiales pour obtenir du renfort. Les Foreurs joueront leur prochain match vendredi, en recevant la visite des Voltigeurs de Drummondville.

Je suis sur le téléphone depuis 8h30 ce matin (lundi) pour trouver des gardiens pour la fin de semaine, souligne Desruisseaux.

Ce n’est pas drôle, mais j’aime mieux en rire. Les équipes collégiales et juniors AAA entrent dans leur course aux séries et ce n’est pas simple de leur demander de nous envoyer leur gardien numéro un. En même temps, elles sont assez accommodantes parce qu’elles savent que c’est un rêve pour ces jeunes-là de vivre le junior majeur. Un gars comme Mathis Lussier a très bien fait pour nous en fin de semaine et c’était une belle occasion pour lui de laisser sa carte de visite , fait remarquer le pilote valdorien.

Il reste seulement quatre parties au calendrier régulier des Foreurs, qui occupent le 16e et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans la LHJMQ. Selon Maxime Desruisseaux, il n’est pas impossible que Mathys Fernandez puisse effectuer un retour au jeu pour les séries, qui débuteront à la fin mars.