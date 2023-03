Une nouvelle campagne Alberta is calling (« L’Alberta vous appelle ») de 5 millions de dollars mettra cette fois-ci le voile vers les provinces maritimes pour y convaincre des travailleurs à venir s’installer dans la province.

À son lancement à l’été 2022, cette opération séduction visant à recruter de la main-d'œuvre dans les autres provinces avait ciblé spécifiquement Toronto, en Ontario, mais aussi Vancouver, en Colombie-Britannique.

Nous lançons une fois de plus un appel aux travailleurs qualifiés pour qu'ils se joignent à notre belle province et apprécient la qualité de vie que l'Alberta leur offre , a lancé Brian Jean à l’adresse des Canadiens des provinces de l'atlantique lors de l’annonce de la nouvelle campagne, lundi, à Canmore.

Le ministre albertain du Travail, de l'Économie et du Développement du Nord précise que la nouvelle campagne s’adresse également aux travailleurs des régions ontariennes de London, de Hamilton, de Windsor et de Sudbury.

Brian Jean explique la raison du choix de ces nouvelles cibles par le taux de chômage élevé, mais aussi en raison du type de métiers spécialisés dont ils disposent , car, note-t-il, il y a des personnes hautement qualifiées sur ces marchés du travail, [mais] elles sont quelque peu au chômage ou en situation de sous-emploi .

100 000 emplois à pourvoir

L’Alberta a d’autant plus besoin d’attirer ces travailleurs que nous avons près de 100 000 postes vacants dans une variété de secteurs à forte demande, notamment les métiers spécialisés, les soins de santé, la comptabilité, l'ingénierie, la technologie, mais aussi dans le secteur des services et du tourisme , explique le ministre.

« Presque tous les secteurs en Alberta ont besoin de gens pour pourvoir des postes. » — Une citation de Brian Jean, ministre du Travail, de l'Économie et du Développement du Nord

Au sujet des défis dans le secteur du tourisme et plus spécifiquement dans la restauration, Jennifer Henshaw, la vice-présidente régionale de Restaurants Canada souligne que les niveaux d'emploi dans les restaurants et l'hébergement sont d'environ 12 % inférieurs à ce qu'ils étaient avant le COVID-19 . Elle ajoute que de nombreux restaurants [...] ne fonctionnent qu'à environ 80 % de leur capacité d'avant la pandémie en raison de pénuries de main-d'œuvre .

Jennifer Henshaw, la vice-présidente régionale de Restaurants Canada, souligne qu'il y a 18 000 postes vacants dans le secteur de la restauration en Alberta. Elle exprime par conséquent le soutien de son organisme à la campagne «Alberta is calling». Photo : Radio-Canada

Tout en rappelant que l’industrie de la restauration a été l'un des plus durement touchés par la pandémie, elle relève que celle-ci est toujours aux prises avec des défis, en tête desquels figure la pénurie de main-d'œuvre.

« Il y a environ 18 000 postes vacants dans le secteur de la restauration en Alberta pour des postes vitaux comme les gérants de maison, les chefs et les cuisiniers. » — Une citation de Jennifer Henshaw, vice-présidente régionale de Restaurants Canada

La première campagne de promotion « Alberta is Calling » s'adressait aux travailleurs torontois et vancouvérois. Photo : www.albertaiscalling.ca

Plus de 30 000 personnes auraient répondu à l’appel

Selon le ministre Brian Jean, la première campagne Alberta is calling a permis d’attirer 33 000 personnes dans la province au cours du troisième trimestre de l'année dernière.

Il s'agit de tirer parti de ce succès, dit-il, en rappelant par ailleurs les chiffres de Statistique Canada selon lesquels l'Alberta a connu le solde migratoire interprovincial le plus élevé au Canada au troisième trimestre de 2022, avec 19 285 personnes.

Adam Legge, président du Conseil des affaires de l'Alberta, indique dans un communiqué que depuis l'été dernier, près de 70 000 personnes ont déménagé ici, le plus grand afflux de personnes que nous ayons vu depuis deux décennies.

La province lancera bientôt dans les Maritimes et dans les régions ontariennes ciblées une campagne publicitaire qui comprendra des affiches dans les transports en commun et des annonces à la radio.