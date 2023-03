Une soixantaine de patients dirigés vers la clinique de la COVID-19 longue en Mauricie et au Centre-du-Québec

L'équipe comprend une physiothérapeute, un kinésiologue et un intervenant psychosocial. La clinique offre des ateliers, notamment pour offrir des outils d'autogestion aux patients. Ceux qui ont des besoins plus spécifiques sont ensuite redirigés vers les services appropriés.

L’équipe offre aussi désormais des ateliers d’informations virtuels aux gens qui ont encore des symptômes entre quatre et 12 semaines après avoir contracté la maladie.

Il existe une quinzaine de centres dédiés à la COVID au Québec, soit des cliniques satellites ou des centres de référence.

Une maladie encore peu connue

Il n'y a pas de tests spécifiques pour diagnostiquer la COVID longue. Les symptômes varient également d'une personne à l'autre, ce qui fait que les traitements peuvent, eux aussi, être variés.

Des tendances se dessinent tout de même au niveau des symptômes, comme l’explique la Directrice adjointe de l'accessibilité à la première ligne et des programmes en GMF et maladies chroniques au CIUSSS CMQ, Marie Lamothe.

Les symptômes les plus fréquents qu’on voit sont la fatigue, le brouillard cérébral, quelqu’un qui cherche ses mots ou qui a de la difficulté avec sa mémoire, l’essoufflement et les signes d’anxiété et de dépression , constate-t-elle.

Marie Lamothe ajoute que les personnes les plus à risque d’avoir des effets de la COVID durant plus de 12 semaines sont celles âgées entre 40 et 60 ans . De plus, les deux tiers des cas sont des femmes et ce sont des personnes qui avaient plusieurs symptômes lors de la phase aiguë de la COVID ou encore qui ont été hospitalisées , dit-elle.

Marie Lamothe conseille notamment aux gens atteints de COVID longue de s’arrêter dès qu’ils atteignent beaucoup de fatigue au lieu de tenter de repousser leurs limites.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin