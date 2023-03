Circonscriptions électorales : une partie de Cap-Acadie reste avec Tantramar

Ainsi, les coprésidents Camille Thériault et Roger Clinch ont maintenu les changements proposés dans Tantramar, tout comme le redécoupage des circonscriptions de la grande région de la capitale provinciale.

Par contre, des changements prévus dans la Péninsule acadienne et le Restigouche ont été rectifiés.

Une partie de Cap-Acadie absorbé par Tantramar

La circonscription de Tantramar perd Memramcook, mais absorbe une partie de Cap-Acadie, comme cela avait été proposé en décembre. Dans leur rapport, les coprésidents disent avoir pris cette décision à contrecœur .

La loi permet, dans des cas exceptionnels, un écart de 25 % dans la population des circonscriptions. Si Cap-Acadie, qui est majoritairement francophone, avait été exclue de Tantramar, l’écart aurait été, selon les coprésidents, de 29 %.

Les deux coprésidents de la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, au Nouveau-Brunswick, proposent plusieurs changements législatifs. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

On sait qu’il n’y a pas vraiment grand lien entre ces deux régions-là, mais quand même, on a eu une opinion légale, qui nous disait que nous, qu’on pouvait pas présenter un rapport qui ne respectait pas la loi , explique Camille Thériault.

Les coprésidents renvoient maintenant la balle dans le camp des élus.

On recommande à l’Assemblée législative de faire un changement, parce que dans d’autres juridictions canadiennes il y a, parfois, des limites au-delà du 25 % , dit Camille Thériault.

Le député de Shediac-Beaubassin, la circonscription qui deviendra Shediac-Cap-Acadie, Jacques LeBlanc, n’a pas caché sa déception.

Le député libéral de Shediac-Beaubassin, Jacques LeBlanc, est déçu de la décision d'inclure l'est de Cap Acadie à la circonscription de Tantramar. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Un peu le goût amer, je vais être honnête, c’est un peu décevant, mais je comprends qu’il y a un processus légal qui a été suivi , laisse-t-il tomber.

Le président de la Chambre de commerce Cap-Acadie, Anthony Azard, aurait souhaité une autre décision de la commission.

Pour nous, c’est très important de conserver cette portion de Cap-Acadie là, pour conserver la notion de communauté d’intérêt, mais surtout pour préserver le fait qu’il y a eu une réforme municipale et que ça a été difficile pour les citoyennes et citoyens, et également les entreprises de la région , soutient-il.

Mais la communauté ne baisse pas les bras. La prochaine étape, c’est une pétition, il y a un comité de citoyens qui s’est formé sur la question, il y a déjà quelques semaines, on va laisser le travail se poursuivre , dit Anthony Azard.

Le président de la Chambre de commerce Cap-Acadie, Anthony Azard, est déçu de la proposition de la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Et le député LeBlanc songe à présenter des amendements à l’Assemblée législative. C’est certain que je vais chercher pour de l’appui d’un autre député, ou d’une autre députée, je ne vous le cache pas, deuxièmement, je vais suivre le processus pour m’opposer et amener des changements en chambre.

Neguac demeurera avec la région de Miramichi

La communauté de Neguac a demandé à la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation de rester dans une circonscription avec la région de Miramichi. Même s’il y avait une communauté linguistique avec Tracadie, les représentants de Neguac ont expliqué qu’il y avait une communauté d’intérêts avec la région de Miramichi.

Les coprésidents ont tenu compte de ces arguments.

C’était clair, à la fois dans la région de Neguac, qu’ils se sentaient plus confortables à retourner dans la Miramichi avec toute la paroisse d’Alnwick, et aussi Tracadie était divisé en trois différentes circonscriptions, et même si on n'a pas pu régler tous les problèmes, là maintenant ils sont vraiment juste dans deux circonscriptions , dit Camille Thériault.

Ainsi, une partie de Tracadie se retrouve dans la circonscription Shippagan-Les-Îles.

Saint-Quentin sera dans la même circonscription que Grand-Sault

Dans la proposition du mois de décembre, la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation plaçait Saint-Quentin dans Restigouche-Ouest. Mais les coprésidents expliquent que des représentants élus de Saint-Quentin ont dit souhaiter que la municipalité fasse plutôt partie de la même circonscription que Grand-Sault et une partie du Madawaska.

Les coprésident de la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation proposent que Saint-Quentin et Grand-Sault fassent partie de la même circonscription. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Une circonscription, qui sera appelée Grand-Sault-Saint-Quentin, réunira donc une portion de l’ancienne circonscription Victoria-La Vallée, et s’étendra jusqu’à la frontière nord de la province.

Le redécoupage de la région de Fredericton est maintenu

Les coprésidents proposent de diviser le centre-ville de Fredericton, qui est actuellement la circonscription Fredericton-Sud, en deux circonscriptions. Plusieurs se sont opposés à cette décision, en soulignant qu’il y avait une communauté d’intérêts au centre-ville de la capitale.

Ces changements, expliquent les coprésidents, visent à répondre à une demande de la ville de Fredericton, qui demandait moins de circonscriptions hybrides, à la fois rurales et urbaines.

Selon le redécoupage proposé, le centre-ville de Fredericton sera divisé en deux. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les changements proposés sépareront ainsi la circonscription de Fredericton-Sud en deux. Il s’agit de la circonscription où s’est fait élire le chef du Parti vert, David Coon.

Plusieurs modifications législatives recommandées

La Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation recommande au gouvernement de prolonger de 30 jours chacune des phases de révision des propositions de modification. Il y aurait ainsi 180 jours au lieu de 150 pour réviser le rapport préliminaire, et 120 jours au lieu de 90 pour réviser le rapport final.

Les coprésidents proposent aussi que la commission puisse fournir un premier rapport, avant les premières consultations, afin que les discussions reposent sur des possibilités réelles de changement.

Pour éviter des situations comme à Cap-Acadie, ils recommandent au gouvernement de changer la loi afin qu’il y ait plus de souplesse lorsqu’il est impossible de respecter la limite de plus ou moins 25 %.

Enfin, la commission recommande une révision en profondeur de la Loi sur les limites des circonscriptions électorales et la représentation, avant la prochaine révision de la carte électorale, dans 10 ans.