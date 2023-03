Le Manitoba signe un accord pour identifier les enfants morts dans des pensionnats

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) et le Bureau de l’état civil du Manitoba ont signé un accord lundi pour permettre l’identification des enfants décédés dans les pensionnats pour Autochtones.

Ces informations doivent servir à identifier les disparus, à en apprendre plus sur les causes de leur disparition. Elles permettront aussi de créer des lieux de commémoration et d'encourager la recherche.

Selon le ministre de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, James Teitsma, cette entente découle de l’appel à l’action numéro 71 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et témoigne de la volonté du gouvernement manitobain à agir concrètement en vue de la réconciliation.

Avec cet accord, le CNVR , qui a comme mandat d’entreposer et d’archiver les données de la Commission de vérité et réconciliation, pourra ajouter ces informations à ses archives permanentes.

Il pourra aussi recueillir, utiliser et divulguer des renseignements en fonction des circonstances.