Simple Plan tête d’affiche d'Eau Grand Air à Baie-Comeau

Le président des productions SMP, Simon Philibert, qui est responsable de l’équipe de production du Festival ne cache pas sa fierté d’avoir réussi à inclure le groupe canadien dans la programmation.

« On est très contents de pouvoir les accueillir, d'avoir un groupe international ici, on est bien fiers de ça. » — Une citation de Simon Philibert, président des productions SMP

Simon Philibert ajoute que c’est la première fois que le Festival Eau Grand Air accueillera un groupe d’envergure internationale. C’est un développement majeur en termes de programmation , souligne-t-il.

Simon Philibert, président des productions SMP Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Trois soirées aux allures d’humour, de rock puis aux saveurs country attendent donc les festivaliers à Baie-Comeau, en juillet prochain, souligne le responsable. L’humoriste P-A Méthot, l’autrice-compositrice-interprète France D'Amour et la chanteuse country Guylaine Tanguay ne sont que quelques exemples de la dizaine d'artistes qui offriront des performances cet été.

Nouvelle activité au programme

À défaut de pouvoir participer à un marathon cette année, les participants pourront tout de même prendre part à un défi plus familial et accessible, selon Simon Philibert. Les participants devront parcourir, à la marche ou à la course, une dizaine de stations dans le parc des Pionniers. Chaque station donnera droit à un coupon de participation pour les prix finaux.

« Ce défi au grand air, c’est d’offrir une activité familiale, ludique [...] et de découvrir des entreprises d’ici. » — Une citation de Simon Philibert

Au-delà des prestations des artistes invités, le Festival Eau Grand Air est aussi l’occasion [d’]amener les gens à visiter le parc [des Pionniers], à visiter la région , fait valoir Simon Philibert. Selon ses données, près de 20 % des festivaliers proviennent de l’extérieur de la municipalité.

L’année dernière, d’après Simon Philibert, ce sont 6000 festivaliers qui ont participé aux activités proposées. Cette année, les organisateurs espèrent voir une augmentation d’environ 10 % du nombre de visiteurs.