Une tempête de neige s’en vient dans les Maritimes mardi et mercredi

Une tempête de neige doit s'abattre sur les Maritimes au cours des prochains jours. Toute l’Île-du-Prince-Édouard et presque l'entièreté du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse sont visées par un bulletin météorologique spécial d'Environnement Canada.

L’entité fédérale précise que, autant pour le Nouveau-Brunswick que pour la Nouvelle-Écosse, les secteurs à l’est seront probablement plus fortement touchés. Il devrait tomber entre 10 et 20 centimètres au Nouveau-Brunswick à partir de mardi après-midi jusqu'à mercredi. 10 et 25 centimètres sont attendus en Nouvelle-Écosse à partir de l'après-midi de mardi et dans la soirée jusqu'à jeudi à l’Île-du-Prince-Édouard .

Environnement Canada estime que cette neige pourrait être forte, parce que la température sera près du point de congélation.

Le nord du Nouveau-Brunswick épargnés

Pour ce qui est des vents, les rafales devraient atteindre 60 km/h, sauf le long des côtes de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, où elles pourraient atteindre 80 km/h.

Quelques régions ne sont pas visées par le bulletin spécial : les régions d’Edmundston, de Grand-Sault, de Campbellton et du mont Carleton au Nouveau-Brunswick, ainsi que les comtés de Shelburne et Yarmouth en Nouvelle-Écosse.