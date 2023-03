Julie Roy nommée directrice générale de Téléfilm Canada

Après un passage de près de 20 ans à l’Office national du film (ONF), la Québécoise Julie Roy a été nommée lundi directrice générale et cheffe de la direction de Téléfilm Canada par le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Elle débutera son mandat de cinq ans le 3 avril.

Ces dernières années, Julie Roy a piloté le volet création et innovation de l’ONF, avant de se voir confier le rôle de directrice générale et de cheffe de la programmation en septembre 2022. Dans le cadre de ses fonctions, elle a produit 50 films d’animation qui ont rayonné ici et ailleurs, comme Le matelot volant, nommé aux Oscars cette année.

C’est un honneur d’être nommée à la direction générale de Téléfilm Canada, a réagi Julie Roy dans un communiqué. Le paysage numérique du pays est en pleine mouvance et les défis qui nous attendent sont importants et stimulants. Des opportunités s’offrent à nous. Elles sont à saisir afin d’accroître le rayonnement de nos talents et de notre industrie.

De son côté, le conseil d’administration de Téléfilm Canada a salué la connaissance de l’industrie audiovisuelle de Mme Roy, ainsi que son engagement à faire progresser l’équité, la diversité et l’inclusion des deux côtés de la caméra .

Téléfilm Canada est un organisme culturel fédéral dont la mission est de produire et de promouvoir des œuvres canadiennes originales qui reflètent la dualité linguistique et la diversité culturelle du pays.